AP: Mỹ dụ phi công để thực hiện âm mưu bắt cóc Tổng thống Venezuela

AP dẫn tin cho biết một đặc vụ Mỹ đã bí mật tìm cách chiêu dụ phi công riêng của Tổng thống Nicolas Maduro để thực hiện âm mưu bắt giữ ông và giao nộp cho chính quyền Mỹ với cáo buộc buôn lậu ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: IRNA

Dẫn lời ba quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ, cùng một nhân vật đối lập của ông Maduro, AP cho biết đặc vụ Edwin Lopez thuộc Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã gặp Tướng Bitner Villegas, phi công riêng của Maduro, tại Cộng hòa Dominica vào năm 2024.

Đặc vụ Lopez bị cáo buộc đã đề nghị Tướng Villegas nhận tiền và được bảo vệ nếu ông đồng ý chuyển hướng chuyến bay chở Tổng thống Maduro tới một địa điểm bí mật, nơi lực lượng Mỹ có thể tiến hành bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Theo AP, Tướng Villegas không cam kết ngay, nhưng tiếp tục liên lạc với đặc vụ Lopez trong hơn một năm, thậm chí ngay cả sau khi đặc vụ Lopez nghỉ hưu vào tháng 7/2025.

Đặc vụ Lopez được cho là đã nhắc lại thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó tăng tiền thưởng cho việc bắt giữ Tổng thống Maduro lên 50 triệu USD , đồng thời kêu gọi Tướng Villegas hãy trở thành “người hùng của Venezuela”.

Tuy nhiên, phi công này cuối cùng đã từ chối, gọi đặc vụ Lopez là “kẻ hèn nhát” và cắt đứt liên lạc.

Theo kênh RT của Liên bang Nga chiều 28/10, những tiết lộ này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường áp lực quân sự và tình báo đối với Caracas.

Tổng thống Donald Trump đã cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật bên trong lãnh thổ Venezuela, đồng thời triển khai tàu chiến, máy bay và hàng nghìn binh sĩ tới vùng Caribe dưới danh nghĩa chiến dịch chống ma túy.

Trong vài tháng gần đây, các cuộc không kích của Mỹ vào tàu thuyền gần Venezuela và Colombia được cho là đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Ông Trump khẳng định các hành động này nhằm vào các đường dây buôn ma túy, trong khi các quan chức Mỹ cáo buộc chính quyền của Tổng thống Maduro điều hành một “nhà nước ma túy” (narco-state).

Về phần mình, Tổng thống Maduro phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng đó chỉ là cái cớ để thay đổi chế độ.

Ông Maduro cũng chỉ trích việc ông Trump công khai thừa nhận các hoạt động bí mật của CIA bên trong Venezuela là hành động “chưa từng có tiền lệ và tuyệt vọng”.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao, đồng thời khẳng định Venezuela sở hữu kho vũ khí phòng không Igla-S do Liên Xô sản xuất với số lượng lớn.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc hội đàm ở Moskva ngày 7/5/2025. Ảnh: AA

Moskva, đồng minh thân cận của Caracas, đã lên án mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ. Đầu tháng này, Đại sứ Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cáo buộc Washington âm mưu tiến hành đảo chính ở Venezuela dưới vỏ bọc chiến dịch chống ma túy, gọi đây là “một hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và nhân quyền”.

Trong một diễn biến liên quan tới quan hệ Nga - Venezuela, ngày 27/10, trang web thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga đã đăng tải thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Moskva và Caracas đã được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Luật này nêu rõ: "Phê chuẩn hiệp định giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Venezuela về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược, được ký kết tại Moskva vào ngày 7/5/2025".

Văn kiện này quy định việc mở rộng tương tác và hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế, gồm năng lượng, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, truyền thông, cũng như an ninh và chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Theo thỏa thuận, hai nước cũng sẽ duy trì đối thoại chính trị và ngoại giao thường xuyên và chặt chẽ, mở rộng các cơ chế hiện có và thiết lập "các cơ chế phối hợp mới trên toàn bộ chương trình nghị sự song phương, giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách mà hai bên cùng quan tâm".