Mỹ áp đặt trừng phạt mới với Iran ngay sau khi đàm phán

Các biện pháp hạn chế mới được công bố ngay sau khi hai nước kết thúc các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn tháp tùng đến địa điểm đàm phán tại Muscat, Oman. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/WANA/Reuters.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 6/2 dẫn tuyên bố cùng ngày của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Oman cho biết bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại “bình tĩnh”, không có áp lực hay đe dọa.

Tuy nhiên, theo RT, ngay sau đó, Washington đã công bố một vòng trừng phạt mới nhằm vào Tehran.

Trong tuyên bố của mình, RT cho biết ông Araghchi hoan nghênh việc nối lại đối thoại với Mỹ sau “tám tháng đầy biến động” và gọi các cuộc đàm phán kéo dài tám giờ tại thủ đô Muscat của Oman hôm 6/2 do Ngoại trưởng Oman làm trung gian, là một “khởi đầu tốt”.

Theo một tuyên bố chính thức, nhà ngoại giao hàng đầu của Tehran cho biết hai bên có sự “đồng thuận” về nhu cầu tiếp tục các cuộc đàm phán.

Chỉ ít phút sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế đối với 15 thực thể, hai cá nhân và 14 tàu thuyền, cáo buộc họ có liên quan đến cái mà Washington gọi là “hoạt động buôn bán bất hợp pháp dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái trên là một phần của “chiến dịch gây sức ép tối đa” do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động.

Phát biểu với báo giới hôm 6/2, ông Araghchi cho biết phái đoàn Iran đã “nói rõ” rằng mọi cuộc đối thoại phải không có đe dọa hay áp lực.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng Tehran “bước vào ngoại giao với con mắt mở rộng và ký ức vững vàng về năm vừa qua”.

Theo Ngoại trưởng Iran, tám tháng qua đã tạo ra bầu không khí “thiếu lòng tin sâu sắc” cần phải được khắc phục.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã ở mức cao kể từ khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng Sáu năm ngoái, và tiếp tục leo thang trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng tại nước Cộng hòa Hồi giáo này trong các tháng 12/2025 và tháng 1/2026. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau việc kích động các bất ổn đó.

Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai một “hạm độ khổng lồi” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới Trung Đông, đồng thời yêu cầu bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải hạn chế việc làm giàu uranium và kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Theo ông Araghchi, các cuộc đàm phán tại Muscat chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân.

Iran khẳng định chương trình của mình hoàn toàn mang tính hòa bình. Trước đó, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, khiến nước Cộng hòa Hồi giáo này dần thu hẹp mức độ tuân thủ và làm giàu uranium lên độ tinh khiết 60%.

Trong một diễn biến khác, phân tích của báo The New York Times (NYT) về các hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran dường như đang đẩy nhanh tốc độ sửa chữa các cơ sở tên lửa đạn đạo bị hư hại trong những cuộc tấn công hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, Tehran chỉ tiến hành công tác khắc phục ở mức độ hạn chế đối với các cơ sở hạt nhân lớn, từng bị Mỹ và Israel tấn công.

Hình ảnh vệ của NYT cho thấy công tác sửa chữa đã được tiến hành trong vài tháng qua tại hơn 10 cơ sở tên lửa, bao gồm cả những xưởng sản xuất. Các đánh giá tình báo chỉ rõ Iran về cơ bản đã xây dựng lại chương trình tên lửa đạn đạo kể từ sau những cuộc tấn công hồi tháng 6/2025.

Ông Sam Lair - nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (California) - nhận định: “Sự tập trung vào việc tái thiết chương trình tên lửa trái ngược hoàn toàn với chương trình hạt nhân”.

Theo chuyên gia Lair, cơ sở thử nghiệm tên lửa Shahroud dường như phục hồi đặc biệt nhanh chóng và được cho là đã hoạt động trở lại chỉ vài tháng sau đợt không kích. Ông lưu ý khi tuyết rơi vào tháng trước, các con đường tại cơ sở này đã được dọn sạch và tuyết tan trên những mái nhà, chứng tỏ địa điểm này đang hoạt động tích cực.