Mỹ áp đảo với oanh tạc cơ B-21

Là loại máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới với công nghệ vượt trội, B-21 Raider được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện tác chiến nhờ yếu tố đơn giản nhưng chiến lược: số lượng áp đảo.

Những chiếc B-21 tiền sản xuất đầu tiên đang bay. Ảnh: USAF.

Tướng Jason Armagost, Tư lệnh Không đoàn số 8 - đơn vị quản lý toàn bộ lực lượng B-2, B-1 và B-52 của Không quân Mỹ - nhấn mạnh, việc đưa số lượng lớn B-21 vào biên chế trong những năm tới sẽ thay đổi hoàn toàn cách Mỹ triển khai oanh tạc cơ tàng hình.

Ông dẫn ví dụ từ chiến dịch "Búa đêm" tấn công cơ sở hạt nhân Iran, cho thấy B-2 vẫn là công cụ then chốt bảo đảm an ninh quốc gia, nhưng số lượng ít ỏi của loại máy bay này đã bộc lộ giới hạn rõ rệt.

Sức mạnh nằm ở số lượng

Hiện Không quân Mỹ đặt mục tiêu tối thiểu 100 chiếc B-21, song nhiều tướng lĩnh cấp cao muốn con số này tăng lên 145, theo War Zone.

Một nguyên mẫu Raider đang bay thử, chiếc thứ hai sắp tham gia, cùng ít nhất bốn chiếc khác đang chế tạo. Nhiều khung thân không bay cũng được dùng cho thử nghiệm. Về lâu dài, B-21 sẽ thay thế toàn bộ 19 chiếc B-2 và hơn 40 chiếc B-1 còn lại.

Armagost gọi B-21 là “năng lực tuyệt vời” và điều ông chờ đợi nhất là sức mạnh chiến dịch khi sở hữu số lượng lớn.

“Công nghệ tàng hình thế hệ thứ sáu rất ấn tượng, nhưng điều khiến tôi hào hứng là khả năng xây dựng lực lượng đủ lớn để tiến hành các chiến dịch liên tục, đa dạng vũ khí và phương án tấn công”, ông nói.

Không chỉ là oanh tạc cơ, B-21 còn được trang bị năng lực kết nối mạng, quản lý tác chiến, tác chiến điện tử, trinh sát - giám sát - tình báo, và thậm chí có thể điều khiển máy bay không người lái trong tương lai. Với thiết kế khí động học tối ưu cho độ cao lớn, động cơ tiết kiệm nhiên liệu, tầm bay không tiếp dầu của Raider sẽ giảm đáng kể nhu cầu máy bay tiếp liệu.

Ưu thế chi phí, nhỏ gọn

B-21 nhỏ hơn B-2, mang ít bom hơn mỗi chuyến, nhưng được thiết kế cân bằng giữa công nghệ đã chứng minh hiệu quả với cải tiến mang tính cách mạng, nhằm bảo đảm chi phí hợp lý, vận hành bền vững và đúng tiến độ.

Armagost nhấn mạnh, nếu xây dựng lực lượng đủ lớn, Không quân có thể duy trì nhịp độ chiến dịch liên tục, đồng thời khiến đối phương phải “tính lại khoản đầu tư” vào hệ thống chống tiếp cận.

10 máy bay ném bom B-2 của Không quân được nhìn thấy cùng nhau tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri trong một cuộc tập trận bay hàng loạt vào tháng 4/2024. Ảnh: USAF.

B-21 chỉ là một phần của hệ thống tác chiến tấn công tầm xa (LRS) bí mật, trong đó còn có tên lửa hành trình tàng hình mang đầu đạn hạt nhân LRSO. Armagost lấy chiến dịch Búa Đêm làm minh chứng: dù chỉ 7 chiếc B-2 và 14 phi công được chú ý, chiến dịch thực tế huy động tới 125 máy bay, phối hợp toàn cầu để tấn công các mục tiêu hạt nhân Iran.

Với 19 chiếc B-2 hiện có, việc triển khai cùng lúc 7 chiếc đã chiếm hơn 1/3 lực lượng. Thêm vào đó, B-2 nổi tiếng là loại máy bay tốn công bảo dưỡng, khiến số lượng sẵn sàng chiến đấu luôn hạn chế. Ban đầu, Mỹ định mua 165 chiếc B-2, sau giảm còn 132, rồi chỉ chế tạo 21 chiếc. Hai vụ tai nạn năm 2008 và 2022 khiến số lượng hiện còn 19.

Theo Armagost, chiến dịch Búa đêm kết thúc bằng lệnh ngừng bắn sau 30 giờ, nhưng “không thể trông chờ lúc nào cũng có kết cục nhanh chóng như vậy”.

Trong kịch bản xung đột cường độ cao với Trung Quốc ở Thái Bình Dương, duy trì hoạt động B-2 sẽ rất khó khăn, trong khi số lượng lớn B-21 sẽ mang lại sự linh hoạt, khả năng hiện diện lâu dài và giảm tính dự đoán.

Ông cũng đề cập đến khái niệm “chuỗi tiêu diệt hữu cơ”, tức khả năng tự lực tác chiến của oanh tạc cơ hạt nhân khi mất liên lạc với mạng chỉ huy, kể cả trong tình huống bị tấn công không gian hoặc xung điện từ.

“Trong ngày tồi tệ nhất của thế giới, máy bay hạt nhân vẫn phải tiếp cận và giữ mục tiêu trong tầm đe dọa. Nếu không, năng lực răn đe sẽ bị đặt dấu hỏi”, Armagost nói.

Không quân Mỹ kỳ vọng B-21 sẽ bắt đầu trực chiến trước cuối thập kỷ này. Căn cứ Ellsworth ở Nam Dakota sẽ là đơn vị đầu tiên tiếp nhận Raider, thay thế phi đội B-1 hiện tại. Một số chiếc B-21 thử nghiệm có thể được đưa vào biên chế sớm.

Với tầm nhìn dài hạn, Armagost tin rằng việc sở hữu lực lượng B-21 đông đảo sẽ không chỉ tăng cường khả năng tác chiến thông thường và răn đe hạt nhân, mà còn mang lại ưu thế chiến lược vượt trội cho Không quân Mỹ trong mọi kịch bản xung đột toàn cầu.