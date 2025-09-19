Mỹ - Anh ký gói thỏa thuận 340 tỷ USD

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), máy tính lượng tử và năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington DC., ngày 27/2/2025. Ảnh: Reuters

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh.

Phát biểu tại dinh thự mang tên Chequers ở Buckinghamshire ở Đông Nam nước Anh, Thủ tướng Starmer cho biết các thỏa thuận và cam kết đầu tư đã phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay, với tổng giá trị khoảng 250 tỷ bảng ( 340 tỷ USD ), khẳng định "đây là gói đầu tư lớn nhất trong từ trước đến nay tại Anh", đồng thời miêu tả thỏa thuận này là "bước đột phá".

Trong số này, các tập đoàn của Mỹ cam kết đầu tư khoảng 150 tỷ bảng ( 204 tỷ USD ) vào Anh, trong đó riêng tập đoàn đầu tư Blackstone sẽ rót 90 tỷ bảng ( 122 tỷ USD ) trong 10 năm tới. Ở chiều ngược lại, tập đoàn dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh cam kết đầu tư khoảng 30 tỷ bảng vào Mỹ. Ngoài ra, các con số đầu tư còn lại chưa được công bố chi tiết.

Theo Thủ tướng Anh, gói thỏa thuận tập trung chủ yếu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), với cam kết đầu tư từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Nvidia, Nscale, OpenAI, Google và Salesforce, dự kiến tạo ra khoảng 15.000 việc làm tại Anh trong những năm tới.

Nhà lãnh đạo Anh cũng cho biết, gói này cũng gồm một thỏa thuận mới về hợp tác năng lượng hạt nhân dân dụng, với kế hoạch xây dựng 12 nhà máy điện hạt nhân tiên tiến tại Đông Bắc nước Anh, nhằm cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Điều này góp phần giảm chi phí sinh hoạt và tăng cường an ninh năng lượng cho cả hai bờ Đại Tây Dương.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh đây là “gói hợp tác thương mại lớn nhất từ trước tới nay trong một chuyến thăm cấp nhà nước”, cho thấy mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Anh đang phát triển mạnh mẽ.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Anh là "đặc biệt” và "không thể tách rời".