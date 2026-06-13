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Thể thao

Mỹ 3-0 Paraguay: Khởi đầu như mơ cho chủ nhà

  • Thứ bảy, 13/6/2026 07:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ nhà World Cup 2026 có hiệp 1 tưng bừng trước Paraguay sáng 13/6.

Duy Anh

trực tiếp World Cup Mỹ Paraguay World Cup

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