Mướp đắng có phải 'thần dược' giúp giảm đường huyết hiệu quả?

Mướp đắng là thứ quả có tính mát, nó giúp đường huyết ổn định. Nếu muốn giảm đường huyết nhanh chóng, mướp đắng không phải là phương thuốc hiệu quả.

Mướp đắng không phải là vị thuốc giúp giảm đường huyết hiệu quả. Ảnh minh họa: H.B.

Thế nên với những phụ nữ mảnh mai gầy gò, việc kiện tỳ, bồi bổ tỳ khí càng trở nên quan trọng hơn, bởi đây là phương pháp phòng ngừa bệnh tiểu đường.

Nhìn từ khía cạnh này, tôi rất đồng tình với quan điểm bí đỏ, củ mài có công hiệu giảm đường huyết, nhưng bạn không thể đợi tới khi đường huyết đã lên cao và chuyển thành bệnh tiểu đường mà vẫn trông mong vào việc ăn củ mài và bí đỏ để hạ đường huyết thay thuốc đâu nhé.

Bàn tới đây, tôi phải nhấn mạnh rằng, rất nhiều người muốn tìm ra một chế độ ăn có thể làm giảm đường huyết mà không cần tốn sức vận động, nhưng điều này rất phi thực tế. Bởi vì chỉ cần là thực phẩm thì đều có nhiệt lượng, hễ ăn nhiều hoặc ăn xong mà không vận động khiến năng lượng được dung nạp vào cơ thể trong ngày trở nên dư thừa, thì cuối cùng đều sẽ khiến đường huyết tăng cao.

Chỉ có nước trắng, hoặc nước trà là hoàn toàn không có nhiệt lượng. Điều này có nghĩa là, nếu nói một loại thực phẩm nào đó có thể làm giảm đường huyết, vậy chắc chắn là khi ăn chúng, bạn cũng chú trọng tới việc vận động và kiểm soát chế độ ăn, ít nhất thì bạn cũng ăn ít hơn và vận động nhiều hơn trước kia, như vậy đương nhiên đường huyết sẽ giảm xuống.

Song công hiệu hạ đường huyết ấy không bắt nguồn từ thực phẩm, mà đây là kết quả của việc bạn ăn ít đi và vận động nhiều hơn. Thế nên xin đừng tin vào các loại thực phẩm chức năng được gắn mác giảm đường huyết, nếu chỉ cần ăn chúng mà đường huyết của bạn giảm đi, thì chắc chắn trong thực phẩm chức năng đó có chứa thành phần thuốc hạ đường huyết.

Thực phẩm được bào chế từ mướp đắng là loại thực phẩm được quảng cáo có công dụng hạ đường huyết phổ biến nhất, các nhà thuốc thường bán chúng như thực phẩm chức năng, nhưng khi cơ quan y tế đi kiểm tra thì phát hiện ra, loại thực phẩm chức năng này có thêm thành phần là thuốc hạ đường huyết giá rẻ.

Bởi vậy, chúng mới có công hiệu đó, chứ đó không phải là tác dụng của mướp đắng. Mướp đắng cùng lắm là không khiến đường huyết tăng cao, chứ đừng mong ăn mướp đắng mà giảm được đường huyết.

Lại nhắc tới bí đỏ và củ mài - chúng có công hiệu bổ tỳ, có thể ăn lâu dài, bồi bổ tỳ khí, tránh tình trạng gầy gò mảnh dẻ tỳ khí hư nhược để cơ thể bạn có thể tự điều tiết lượng đường trong máu, cho dù đã mắc bệnh tiểu đường.

Nếu muốn đạt được hiệu quả trên, các món có công hiệu kiện tỳ như củ mài, bí đỏ, hạt sen, gạo kê.. cần xuất hiện trên mâm cơm mỗi ngày, và trở thành khách quen trong mọi bữa cơm, bằng không dù có thỉnh thoảng ăn chúng cũng khó mà đạt được công hiệu bổ tỳ.