Cơ bắp yếu dẫn tới hệ quả gì?

Hệ cơ bắp là cơ quan tiêu hao rất nhiều đường. Bởi vậy, tăng cường vận động chính là cách hữu hiệu để tiêu hao lượng đường dư thừa trong cơ thể, giúp phòng tránh bệnh tiểu đường.

Tập luyện phát triển cơ bắp giúp phòng tránh bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: F.N.

Chúng ta đều biết người béo phì rất dễ mắc bệnh tiểu đường, và điều này cũng thành lý do khiến rất nhiều người muốn giảm béo. Nhưng những người gầy gò xanh xao thì sẽ an toàn ư? Chưa chắc đâu nhé, những người nằm liệt giường và có cơ bắp teo rút, yếu ớt cũng có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao y như người béo phì.

Năm 1957, Daniel Bovet, nhà khoa học đoạt giải Nobel sinh học đã phát hiện ra điều này - Xương cốt chịu trách nhiệm cho 85% việc sử dụng đường. Nếu bạn có quá ít cơ bắp, hoặc cơ bắp teo nhão yếu ớt, hơi chút là mệt mỏi, vậy cơ bắp của bạn không thể phát huy tác dụng trong quá trình sử dụng đường, khiến đường huyết tăng cao và làm bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất lớn.

Xương cốt là một tổ chức động lực của cơ thể trong quá trình vận động, mọi hoạt động của cơ thể chúng ta đều do xương cốt thực hiện, trong đó đường huyết là nguồn cung cấp năng lượng chính cho hoạt động của xương cốt. Nên khi một người bị mắc bệnh tiểu đường, lời căn dặn đầu tiên của bác sĩ là phải vận động nhiều hơn, tức là tiêu hao đường huyết bằng cách vận động xương cốt, nhờ đó chỉ số đường huyết sẽ hạ thấp.

Nhưng cũng có người vận động rất hữu hiệu, thậm chí thay thế được thuốc, có người vận động không hiệu quả, phải liên tục tăng liều lượng thuốc hạ đường huyết, tại sao lại thế? Những người vận động hữu hiệu chắc chắn là có tỉ lệ cơ bắp lớn, trước kia cũng từng chăm chỉ vận động, cơ bắp từng to khỏe.

Còn người vận động không hiệu quả thường là những người mảnh khảnh gầy gò, ít cơ bắp, họ gầy gò vì có ít cơ bắp, nên đã đánh mất khả năng tự điều tiết đường huyết của cơ thể.

Các chuyên gia y học đã nghiên cứu và chứng minh được rằng, trên 98% bệnh nhân tiểu đường gặp tình trạng cơ xương suy yếu, đây cũng là lý do bệnh nhân tiểu đường thường yếu ớt hơn người bình thường. Đi vài bước là thở không ra hơi cũng chính là triệu chứng của tình trạng cơ xương suy yếu. Đương nhiên đây cũng là hậu quả của bệnh tiểu đường.

Song rất nhiều phụ nữ, nhất là các cô gái ít vận động khi còn trẻ gặp phải tình trạng cơ xương suy yếu do không thường xuyên tập luyện, tỳ khí hư, họ trở nên yếu ớt gầy gò từ rất sớm, và cũng có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Đồng thời, sau khi nhiễm bệnh, do không có cơ bắp, cơ thể thiếu khả năng tự điều tiết đường huyết, nên bị lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc hạ đường huyết.