'Đồi gió hú' kéo theo làn sóng bán sách hiếm giá hàng nghìn USD

Thành công của bộ phim “Đồi gió hú” đã giúp sách hiếm của tác phẩm gốc và những bộ sách cổ điển, khoa học viễn tưởng khác hút khách, theo Moneyweek.

Ảnh: Reuters.

Những người sưu tầm sách hiếm, đặc biệt là những cuốn sách của chị em nhà Brontë, tác giả cuốn Đồi gió hú, không mấy quan tâm tới bộ phim chuyển thể gần đây. Lý do là bộ phim đã thay đổi quá nhiều chi tiết của tác phẩm gốc, được Emily Brontë xuất bản lần đầu năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell.

Theo lời của nhà phê bình Peter Bradshaw viết cho tờ The Guardian, bộ phim đã biến nguyên tác thành “một màn trình diễn thời trang… đầy những điều ngớ ngẩn”.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sức nóng của bộ phim đã khiến công chúng một lần nữa nhớ về tác phẩm cổ điển đã nổi tiếng từ lâu này.

“Các bộ phim chuyển thể lớn từ lâu đã giúp khơi dậy sự quan tâm đến tác phẩm văn học gốc. Đồi gió hú phiên bản mới nhất này cũng không ngoại lệ”, Charles Ashton, Giám đốc nhà đấu giá Cheffins ở Cambridge, cho biết.

“Với dàn diễn viên hạng A và sự chú ý của truyền thông, bộ phim đang đưa sự kỳ diệu của chị em nhà Brontë đến với khán giả trẻ hơn, những người thuộc thế hệ Z,” ông nói.

Các ấn bản khác nhau của Đồi gió hú đang được quan tâm. Ảnh: Instagram.

Điều này cũng là tín hiệu tốt cho thị trường sách hiếm, đặc biệt là các ấn bản sách cổ có liên quan đến bộ phim và những thể loại tương đồng hoặc gần gũi.

Với giới sách hiếm, việc xác định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng của sách và các ấn bản in là rất quan trọng.

Với sách của chị em nhà Brontë,“ ấn bản đầu tiên luôn có giá cao nhất. Tuy nhiên, các ấn bản ra sau có bìa vải nguyên bản hay các tác phẩm được xuất bản dưới bút danh Bell cũng vẫn rất được săn đón”, Ashton nói.

“Những yếu tố khác cũng khiến giá cả của sách tăng cao là các trang tiêu đề có chữ ký của tác giả, chữ ký sở hữu của những người nổi tiếng thời đó hoặc cộng sự của chị em nhà Brontë. Ngoài ra, bất kỳ ấn bản đầu tiên nào còn giữ được bìa gốc trong tình trạng thực sự tốt,” ông nói.

Vài năm trước, Cheffins đã bán một ấn bản đầu tiên của cuốn Đồi gió hú với giá 46.000 bảng Anh, một bản sao cuốn tiểu thuyết The Tenant of Wildfell Hall năm 1848 của Anne Brontë với giá 13.000 bảng Anh và một ấn bản đầu tiên cuốn Jane Eyre của Charlotte Brontë với giá 2.800 bảng Anh.

Cảnh báo của giới bán sách hiếm

Tuy nhiên, những người sưu tầm sách cũng phải cảnh giác với những cuốn sách quý hiếm đã bị “phục hồi hoặc can thiệp quá mức”, Ashton nói.

Do giá sách hiếm được xác thực tương đối cao, không ít người đã tìm cách can thiệp vào cuốn sách.

“Đã có nhiều trường hợp trước đây, những người bán sách thiếu đạo đức thêm các dòng chữ viết hay chữ ký làm tăng giá trị của sách. Do đó, những dòng chữ này trong sách không phải lúc nào cũng là thật. Điều thực sự quan trọng… là mọi người cần tìm hiểu kỹ trước khi mua”, Ashton chia sẻ.

Một chỉ báo khác về tính xác thực của sách là khi chúng xuất hiện tại các nhà đấu giá lớn. Thỉnh thoảng những ấn bản đầu tiên sẽ được rao bán tại đây. Ví dụ, nhà đấu giá Sotheby’s đang có một ấn bản đầu tiên cuốn Đồi gió hú được ra mắt tại Mỹ vào năm 1848. Cuốn sách được đề giá khởi điểm 10.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, một “nhà sưu tập trẻ hoặc những người mới” nên để mắt đến các nhà đấu giá nhỏ hơn, nơi giá cả đôi khi “phải chăng hơn”, Ashton cho hay.

“Những cuốn sách mà chúng tôi bán tại Cheffins thường đến từ vùng nông thôn, nơi nhiều gia tộc lớn đang thu nhỏ quy mô nhà ở, hoặc khi họ dọn dẹp nhà cửa. Quá trình này thường mang lại một số phát hiện thực sự thú vị”.

Những cuốn sách hiếm đang có giá trị cao

Trong bối cảnh các tác phẩm cổ điển và khoa học viễn tưởng được quan tâm, đặc biệt là khi thông tin về các bộ phim chuyển thể đang tràn ngập, những cuốn sách này đã nằm trong danh sách được săn đón tại phiên đấu giá sách quý hiếm của Heritage Auctions (Mỹ) vào tháng 12 vừa qua.

Ấn bản đầu tiên của bộ ba cuốn Chúa nhẫn được J. R. R. Tolkien ra mắt từ giữa những năm 1950 đã được bán với giá 250.000 USD , gấp hơn hai lần kỷ lục đấu giá trước đó cho một bộ tác phẩm tương tự.

Ba cuốn sách Hiệp hội nhẫn thần, Hai tòa tháp và Sự trở lại của nhà vua, đều giữ được bìa gốc và được Heritage xác nhận là có tình trạng “rất tốt, chưa bị phục chế”.

“Giá bán lập kỷ lục này cho thấy sự công nhận ngày càng tăng đối với thể loại sách khoa học viễn tưởng và giả tưởng”, nhà đấu giá cho biết.

Trong cùng phiên đấu giá, một bản thảo viết tay quý hiếm của Tolkien với nét chữ đặc trưng của tác giả đã được bán với giá 87.500 USD .

Một tác phẩm kinh điển gần đây hơn là ấn bản bìa mềm đầu tiên cuốn Harry Potter và Hòn đá phù thủy (1997) đang được Sotheby’s rao bán với giá 15.000 bảng Anh.

“Ấn bản bìa mềm đầu tiên này là một phần quan trọng đối với những nhà sưu tập văn học hiện đại”, nhà đấu giá cho biết.