Muôn kiểu chống nóng khắp thế giới

Nhiệt độ 31 độ C, độ ẩm 65%: Một nhân viên văn phòng tại Bộ Công chính, một tòa nhà xanh ở Jakarta, Indonesia, hồi năm 2022. Theo ông Crimi, nhiều tòa nhà hiện đại được thiết kế thành các khoang biệt lập, chật chội, có trang bị điều hòa. Sau khi nhận thấy điểm yếu này, một số kiến trúc sư tìm cách tạo các tòa nhà không phụ thuộc điều hòa. "Các kiến trúc sư vừa áp dụng phong cách hiện đại để đối phó với cái nóng, như tòa nhà trong bức ảnh, vừa khôi phục lối kiến trúc cổ xưa. Có nhiều giải pháp thay thế cho máy điều hòa, nhưng rất đắt đỏ", ông Crimi nói.