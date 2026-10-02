Muốn hạnh phúc hơn, đôi khi đừng cố ‘là chính mình’

Người hướng ngoại thường có mức độ hạnh phúc cao hơn nhờ kết nối xã hội. Nhưng người hướng nội cũng có thể nhận được “cú hích” tâm trạng khi thử cư xử cởi mở, giao tiếp nhiều hơn.

Một vài phút cởi mở, giao tiếp và chủ động kết nối có thể tạo ra “cú hích” tích cực cho tâm trạng. Ảnh: Sky Miller/Pexels.

Người hướng ngoại thường hạnh phúc hơn, đáng tiếc là các nghiên cứu đã chỉ ra điều đó. Hàng loạt nghiên cứu dài dòng đã phát hiện ra rằng sự kết nối xã hội là một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất về mức độ hạnh phúc, và người hướng ngoại thường kết nối xã hội nhiều hơn. Trong các thí nghiệm, người hướng ngoại có xu hướng diễn giải các kích thích mơ hồ theo hướng tích cực hơn, ví dụ nghe thành “tài” thay vì “tai”, hoặc viết những truyện ngắn tích cực hơn dựa trên gợi ý chung. Những người hướng ngoại từ nhỏ thường vẫn hạnh phúc hơn ngay cả lúc về già.

Dù không có gì sai khi là người hướng nội, một số nghiên cứu cho thấy khi người hướng nội thỉnh thoảng cư xử theo cách của người hướng ngoại, họ sẽ trải nghiệm nhiều “cảm xúc tích cực” hơn - nói theo ngôn ngữ khoa học là cảm giác tốt lành.

Tôi bắt đầu làm những nghiên cứu này vì tôi không tin vào chúng. Nhưng sự thật hoàn toàn là nếu bạn khiến ai đó hành xử hướng ngoại - và thường chỉ cần vài phút giao tiếp - sẽ tạo được một cú hích tâm trạng lớn.” John Zelenski - giáo sư tâm lý học tại Đại học Carleton chia sẻ.

Lý do cho sự ngược đời này là việc cư xử trái với bản tính của mình thực ra không khiến ta khó chịu như vẫn tưởng. Trong một nghiên cứu, những người hướng nội thậm chí còn báo cáo rằng họ cảm thấy trung thực với chính mình hơn khi cư xử như người hướng ngoại. Điều này là bởi vì, dù chúng ta coi trọng tính chân thật đến đâu, ta vẫn có những mong muốn khác. Chúng ta muốn xử lý tình huống khó một cách khéo léo, muốn được người khác đón nhận, và muốn đạt được mục tiêu. Đôi khi, để làm được những điều đó, ta phải đi ngược lại những “đặc điểm tự nhiên” của tính cách mình.

“Nhiều thứ lúc đầu ta có thể không thích làm nhưng thực ra lại rất có lợi,” Lyubomirsky nói, lấy ví dụ bản thân bà bây giờ rất thích chạy bộ, dù ban đầu phải mất một thời gian mới thấy hứng thú. “Rất nhiều việc lúc đầu không thấy thoải mái hay tự nhiên… nhưng chỉ vì nó không tự nhiên hoặc thoải mái ngay lập tức không có nghĩa là nó không chân thật.” Sự chân thật có thể đến từ sự quen thuộc, và cách duy nhất để tạo ra sự quen thuộc là trải nghiệm.

Điểm này rất quan trọng, vì mong muốn “giữ sự chân thật” là lý do khiến nhiều người ngần ngại thay đổi bản thân - dù là thay đổi tính cách hay theo bất kỳ cách nào khác. Nhưng sống chân thật đôi khi có nghĩa là làm những việc lúc đầu cảm thấy khó chịu, miễn là những hành động đó đưa ta đến gần hơn với giá trị và mục tiêu của mình (tôi sẽ nói thêm ở các chương sau). Nhiều người trong chúng ta, nếu theo đuổi kim chỉ nam của sự chân thật, có lẽ sẽ bỏ việc, bỏ bê gia đình và dành cả ngày xem Love Is Blind. Những điều bản năng mách bảo không phải lúc nào cũng là tốt nhất.

Điều này không có nghĩa là bạn phải cư xử như người hướng ngoại suốt ngày, chỉ là thỉnh thoảng thôi.