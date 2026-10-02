Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Là tôi, nhưng tốt hơn

Cuốn sách khám phá khả năng thay đổi tính cách thông qua những hành vi và thói quen có chủ đích. Dựa trên mô hình OCEAN (Openness - sự cởi mở, Conscientiousness - sự tận tâm, Extraversion - sự hướng ngoại, Agreeableness - sự dễ chịu, Neuroticism - sự bất ổn cảm xúc), nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thay đổi bản thân kéo dài một năm của tác giả, sách gợi ý những cách thực tế để điều chỉnh tính cách, vượt qua sự lo âu, hướng nội và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đời sống Kỹ năng sống

Muốn hạnh phúc hơn, đôi khi đừng cố ‘là chính mình’

  • Thứ sáu, 2/10/2026 20:09 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Người hướng ngoại thường có mức độ hạnh phúc cao hơn nhờ kết nối xã hội. Nhưng người hướng nội cũng có thể nhận được “cú hích” tâm trạng khi thử cư xử cởi mở, giao tiếp nhiều hơn.

Một vài phút cởi mở, giao tiếp và chủ động kết nối có thể tạo ra “cú hích” tích cực cho tâm trạng. Ảnh: Sky Miller/Pexels.

Người hướng ngoại thường hạnh phúc hơn, đáng tiếc là các nghiên cứu đã chỉ ra điều đó. Hàng loạt nghiên cứu dài dòng đã phát hiện ra rằng sự kết nối xã hội là một trong những yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất về mức độ hạnh phúc, và người hướng ngoại thường kết nối xã hội nhiều hơn. Trong các thí nghiệm, người hướng ngoại có xu hướng diễn giải các kích thích mơ hồ theo hướng tích cực hơn, ví dụ nghe thành “tài” thay vì “tai”, hoặc viết những truyện ngắn tích cực hơn dựa trên gợi ý chung. Những người hướng ngoại từ nhỏ thường vẫn hạnh phúc hơn ngay cả lúc về già.

Dù không có gì sai khi là người hướng nội, một số nghiên cứu cho thấy khi người hướng nội thỉnh thoảng cư xử theo cách của người hướng ngoại, họ sẽ trải nghiệm nhiều “cảm xúc tích cực” hơn - nói theo ngôn ngữ khoa học là cảm giác tốt lành.

Tôi bắt đầu làm những nghiên cứu này vì tôi không tin vào chúng. Nhưng sự thật hoàn toàn là nếu bạn khiến ai đó hành xử hướng ngoại - và thường chỉ cần vài phút giao tiếp - sẽ tạo được một cú hích tâm trạng lớn.” John Zelenski - giáo sư tâm lý học tại Đại học Carleton chia sẻ.

Lý do cho sự ngược đời này là việc cư xử trái với bản tính của mình thực ra không khiến ta khó chịu như vẫn tưởng. Trong một nghiên cứu, những người hướng nội thậm chí còn báo cáo rằng họ cảm thấy trung thực với chính mình hơn khi cư xử như người hướng ngoại. Điều này là bởi vì, dù chúng ta coi trọng tính chân thật đến đâu, ta vẫn có những mong muốn khác. Chúng ta muốn xử lý tình huống khó một cách khéo léo, muốn được người khác đón nhận, và muốn đạt được mục tiêu. Đôi khi, để làm được những điều đó, ta phải đi ngược lại những “đặc điểm tự nhiên” của tính cách mình.

“Nhiều thứ lúc đầu ta có thể không thích làm nhưng thực ra lại rất có lợi,” Lyubomirsky nói, lấy ví dụ bản thân bà bây giờ rất thích chạy bộ, dù ban đầu phải mất một thời gian mới thấy hứng thú. “Rất nhiều việc lúc đầu không thấy thoải mái hay tự nhiên… nhưng chỉ vì nó không tự nhiên hoặc thoải mái ngay lập tức không có nghĩa là nó không chân thật.” Sự chân thật có thể đến từ sự quen thuộc, và cách duy nhất để tạo ra sự quen thuộc là trải nghiệm.

Điểm này rất quan trọng, vì mong muốn “giữ sự chân thật” là lý do khiến nhiều người ngần ngại thay đổi bản thân - dù là thay đổi tính cách hay theo bất kỳ cách nào khác. Nhưng sống chân thật đôi khi có nghĩa là làm những việc lúc đầu cảm thấy khó chịu, miễn là những hành động đó đưa ta đến gần hơn với giá trị và mục tiêu của mình (tôi sẽ nói thêm ở các chương sau). Nhiều người trong chúng ta, nếu theo đuổi kim chỉ nam của sự chân thật, có lẽ sẽ bỏ việc, bỏ bê gia đình và dành cả ngày xem Love Is Blind. Những điều bản năng mách bảo không phải lúc nào cũng là tốt nhất.

Điều này không có nghĩa là bạn phải cư xử như người hướng ngoại suốt ngày, chỉ là thỉnh thoảng thôi.

Olga Khazan

NXB Trẻ

Người hướng ngoại người hướng nội kết nối xã hội cảm xúc tích cực hạnh phúc

    Đọc tiếp

    Đừng để cơ thể 'gục ngã' lúc 15h

    Đừng để cơ thể 'gục ngã' lúc 15h

    0

    Có người tràn đầy năng lượng suốt cả ngày, trong khi người khác lại kiệt sức sau bữa trưa. Các chuyên gia chỉ ra những thói quen thường nhật là thủ phạm.

    Hãy cưới ngay người có 5 đặc điểm này

    Hãy cưới ngay người có 5 đặc điểm này

    0

    Trong tình yêu, sức hút ngoại hình có thể khơi gợi rung động ban đầu, nhưng sự trưởng thành về cảm xúc, lòng thấu cảm... mới là yếu tố góp phần tạo nên mối quan hệ bền vững.

    Vì sao bạn hay giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng?

    Vì sao bạn hay giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng?

    0

    Nhiều người đi ngủ lúc 23h nhưng gần như đêm nào cũng tỉnh giấc vào khoảng 3h sáng, rồi trằn trọc vì lo hôm sau thiếu ngủ. Lý do là thói quen làm việc đến sát giờ, theo chuyên gia.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Mỗi dịp cuối tuần, khoảng sân trước cửa Thư viện Dương Liễu lại xếp kín những chiếc xe đạp mini đầy màu sắc. Chủ nhân của những chiếc xe này là hàng chục độc giả nhí.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý