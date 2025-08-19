Muốn có một đội nhóm vững mạnh, đây là điều không thể bỏ qua

Trong quá trình làm việc cùng nhau, việc bất đồng ý kiến là điều không thể tránh khỏi. Trong tình huống đó, bạn hãy cố gắng giữ sự bình tĩnh, đừng cáu giận vô cớ với đồng nghiệp.

Muốn làm việc nhóm hiệu quả, hãy ứng xử văn minh với các thành viên khác. Ảnh minh họa: S.P.

Một tác giả khuyết danh từng chia sẻ câu chuyện rằng: Cách đây lâu lắm rồi, có một cậu bé nóng tính sống ở một ngôi làng nọ. Một hôm, cha cậu quyết định dạy cho con mình một bài học. Ông đưa cho cậu một túi đinh và bảo: Mỗi lần con nổi nóng, hãy đóng một cây đinh này lên hàng rào.

Trong những tuần tiếp theo, cậu bé đã đóng tới 37 chiếc đinh! Tuy nhiên, nhiều tuần trôi qua, số lượng đinh ngày càng ít đi vì cậu dần học được cách kiểm soát cơn giận của mình.

Cuối cùng, cậu bé gần như đã biết cách làm chủ hoàn toàn cảm xúc. Người cha rất tự hào về điều đó và ông nói với cậu: Mỗi khi con kiềm chế được cơn giận dữ thì hãy nhổ một chiếc đinh đi.

Nhiều ngày trôi qua, cậu bé đến nói với bố rằng tất cả đinh đã được nhổ khỏi hàng rào. Người cha sáng suốt nắm tay con trai dắt đến bên hàng rào. Ông nói:

“Con trai, con làm tốt lắm. Cha rất tự hào về con! Nhưng cha muốn con hãy nhìn những lỗ hổng này đi. Chiếc hàng rào này sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa. Khi con trút ra những lời lẽ thô lỗ vì nóng giận, con đã để lại một vết sẹo khó lành trong lòng người khác, giống như con đã để lại sẹo trên chiếc hàng rào này vậy”.

Từ đó trở đi, cậu bé quyết tâm không để mình mất lý trí, cáu giận với bất kỳ ai nữa. Chúng ta cũng có thể như vậy, đóng vào tim nhau những chiếc đinh sắc nhọn, và để lại vết thương khó có thể chữa lành.

Đấy có thể là khi các thành viên trong nhóm cư xử với nhau không tử tế, họ hiểu lầm nhau hay thiếu cảm thông cho nhau. Có một điều bạn cần biết, yếu tố nền tảng làm nên thành công của đội ngũ chính là năng lực hợp tác. Năng lực này lại dựa vào tinh thần tôn trọng lẫn nhau của các thành viên.

Nếu bạn thật sự muốn thấm nhuần bản chất của tinh thần làm việc nhóm, và thật sự mong muốn đội nhóm của mình phát triển, vậy bạn hãy hiểu rằng tôn trọng là yêu cầu bắt buộc đối với mọi người.

Việc này có dễ không? Dĩ nhiên là không, nhưng nếu bạn nỗ lực, cuộc đời bạn sẽ mở sang một trang mới. Bạn không nhất thiết phải yêu mến tất cả các thành viên, nhưng hãy tôn trọng, tử tế và thông cảm với họ. Bất kì ai cũng có thể xây dựng nên văn hóa tôn trọng cho đội nhóm, kể cả bạn.

Khi bạn tôn trọng các thành viên khác, họ cũng sẽ thể hiện thái độ tương tự đối với bạn. Từ đó, mọi người sẽ thấu hiểu nhau hơn, tinh thần hợp tác được đẩy lên cao và kết quả công việc cũng dần cải thiện hơn.