Điều gì giúp bạn đáng tin hơn trong mắt nhà tuyển dụng?

Sự thành thật luôn được đánh giá cao trong nhiều trường hợp. Khi trao đổi với nhà tuyển dụng, bạn hãy thẳng thắn khi nói về những điểm yếu của mình, đừng cố tỏ ra hoàn hảo.

Hãy thành thật khi nói về những khuyết điểm của bản thân khi trao đổi với nhà tuyển dụng. Ảnh minh họa: J.K.

Trong một nhóm, bạn và các đồng đội đều có thể sẽ phạm phải sai lầm. Bạn sẽ xem đó là cơ hội để học hỏi và hướng đến thành công hay là thất bại? Doanh nhân momas J. Watson Jr. từng nói: “Nếu bạn muốn tăng tỉ lệ thành công, hãy nhân đôi tỉ lệ thất bại".

John Wooden, huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại của Đại học California đã nói: “Những người dám hành động thường phạm sai lầm. Có làm mới có sai. Nhưng có làm mới có thành công.”

Để xác định xem bạn có đang đi đúng hướng không, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: Mình thường phản ứng thế nào trước sai lầm của bản thân và của đồng đội? Khi phạm sai lầm, mình có dũng cảm thừa nhận không?

Cố tình che đậy sai sót không phải là ý kiến sáng suốt. Cách lấp liếm này sẽ cản trở việc giải quyết vấn đề, bỏ lỡ cơ hội học hỏi và lãng phí nguồn năng lượng quý giá, thậm chí, nó có thể đẩy bạn đến chỗ bị đồng đội xa lánh, nhất là khi bạn liên tục tìm cách đổ thừa cho người khác và “gắp lửa bỏ tay người”.

Đa số những bài học ta học được trong cuộc sống đều không thể tránh khỏi sai lầm. Chúng ta sẽ thường xuyên phạm lỗi. Từ khi còn là một đứa trẻ, con người đã tiếp thu những điều mới mẻ và lạ lẫm thông qua thất bại. Dù là tập đi, tập hát, hay tập chạy xe đạp, tất cả chúng ta đều từng phạm kha khá sai sót.

Nếu bạn sợ sai lầm, bạn sẽ có tâm lý e ngại thử nghiệm những điều mới lạ. Nói một cách ngắn gọn, không có thất bại, bạn sẽ chẳng học hỏi được gì! Lý do khiến chúng ta miễn cưỡng thừa nhận bất kỳ khuyết điểm nào xuất phát từ sự nhập nhằng giữa hành động và bản sắc cá nhân.

Khi thừa nhận mình đã sai sót, ta thường sợ người khác sẽ đánh giá ta là thiếu năng lực hoặc kém thông minh. Đối với nhiều người, ý nghĩ này thực đáng sợ, nhưng thật ra nó hoàn toàn sai. Ngược lại, khi thẳng thắn tự nhận lỗi, trong mắt người khác, chúng ta trở nên giỏi giang, sáng suốt hay thậm chí đáng tin cậy hơn.

Vào những năm 1980, một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Cleveland State đã khám phá ra một điều bất ngờ: Trong một thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã cho David và John đóng giả làm ứng viên đi xin việc ở các công ty. Cả hai người đều có hồ sơ ứng tuyển và thư giới thiệu giống nhau nhưng trong thư của John thì có thêm câu này: “Đôi lúc John khó có thể hòa đồng với mọi người”.

Cả hai bộ hồ sơ đều được gửi đến một số giám đốc nhân sự. Theo bạn, ai sẽ là người nhà tuyển dụng ưng ý hơn? Thật đáng ngạc nhiên, phần lớn “giám khảo” đều chọn anh bạn John "khó gần".

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, chính lời phê bình đó lại giúp cho những lời khen ngợi về John đáng tin cậy hơn. Việc thừa nhận điểm yếu của anh thật sự đã giúp anh chinh phục nhà tuyển dụng!

Tóm lại, dũng cảm thừa nhận khuyết điểm sẽ gia tăng uy tín của bạn. Bạn càng tự nguyện nhìn thẳng vào thiếu sót và hoàn toàn nhận trách nhiệm về hành động của mình, người khác càng tín nhiệm bạn. Sự khiêm nhường sẽ mang đến cho bạn trái ngọt nếu bạn chịu khó vun trồng.

Nhưng đồng đội không ngại thừa nhận điểm yếu của mình thường được các thành viên khác tin tưởng nhiều hơn. Trong mắt người khác, họ được đánh giá là tận tâm với nhóm và thành công của nhóm, vì họ dám chịu trách nhiệm với hành động của mình. Trên thực tế, thậm chí họ còn được đồng đội xem là “đầu tàu” nhờ bản tính và cách xử sự khiêm nhường.