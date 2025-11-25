Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Muốn bổ sung dương khí, đây là động tác thể dục bạn nên biết

  • Thứ ba, 25/11/2025 08:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Theo Đông y, việc tập thể dục ngoài trời và tắm nắng thường xuyên giúp cơ thể bổ sung dương khí. Người có dương khí mạnh cơ thể sẽ thải độc tốt hơn.

duong khi anh 1

Tập thể dục ngoài trời không chỉ giúp cơ thể hấp thụ vitamin D tốt hơn, mà còn là cách hấp thụ thu sức sống từ thiên nhiên. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Người dương hư là người có cơ địa dễ bị ung thư, đây là luận điểm được Giáo sư Hồ Khải Văn, Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đông Phương thuộc Đại học Dược Đông y Bắc Kinh, đưa ra khi nữ diễn viên Trần Hiểu Húc qua đời.

Đông y phân chia thể chất của con người thành khí hư, dương hư, âm hư, đàm thấp, huyết ứ. Người dương hư sẽ có làn da trắng hơn người bình thường, sợ lạnh hơn người khác, tính cách cũng khá hướng nội. "Dương" là năng lượng, là hỏa lực.

Dương hư tức là mọi phương diện đều thiếu năng lượng, bao gồm sinh lý và tâm lý, thế nên người dương hư thường dễ bị trầm cảm, u uất. Nữ diễn viên Trần Hiểu Húc có những đặc điểm rõ nét của chứng dương hư, điều này khiến bà sắm vai Lâm Đại Ngọc sinh động như thật.

Đông y cho rằng u sinh ra do cơ thể thiếu dương khí. Dương khí hư, không đủ hỏa lực, máu huyết ứ đọng, không thể hấp thu tiêu hóa toàn bộ vật chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể. Các vật chất đó không được sử dụng, lại không thể bài tiết ra ngoài, dần dần tích tụ trong cơ thể, từ những vật chất có dinh dưỡng thành những chất thải vô giá trị tồn đọng tích ứ, mà ung thư khởi nguồn từ sự ứ đọng.

Hồ Khải Văn cho rằng "thục nữ" dễ mắc ung thư vú hơn "siêu nữ". Thục nữ thường ở trong khuê phòng, hướng nội, thích yên tĩnh, tâm trạng u uất, ít khi vận động, ít khi hấp thu ánh nắng và sức sống từ thiên nhiên, không hoạt bát sôi nổi.

Trong khi siêu nữ luôn tràn trề sinh lực và có dương khí mạnh mẽ. Khi dinh dưỡng được đưa vào cơ thể, siêu nữ sẽ hấp thu dinh dưỡng một cách nhanh chóng, nếu không hấp thu được thì sẽ bài tiết chúng ta ngoài. Trong khi thục nữ không hấp thu được mà cũng không có sức bài tiết ra ngoài, gây tồn đọng trong cơ thể, đây chính là tiền đề dẫn đến bệnh ung thư.

Quan điểm này không chỉ được Đông y đón nhận mà Tây y cũng đang dần tiếp thu.

Cựu Viện trưởng Viện Ung bướu Bắc Kinh là Từ Quang Vĩ, vừa là bác sĩ khoa ngoại ung bướu, vừa là người nhà của bệnh nhân ung thư, vợ ông bị ung thư ruột và đã qua đời. Ông đã quan sát trực tiếp ca phẫu thuật cho vợ mình, nên lý giải và cảm nhận của ông về căn bệnh ung thư sâu sắc hơn hẳn người thường.

Trong một lần tổ chức Ngày tuyên truyền về ung bướu, khi được đề nghị chia sẻ về cách hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân ung thư, ông đã nhấn mạnh một vấn đề “Nên thực hiện động tác mở ngực dưới ánh nắng càng nhiều càng tốt”.

Rõ ràng hành động tắm nắng này không đơn giản là để bổ sung vitamin D, mà là một phương pháp Đông y nhằm hấp thu sức sống từ thiên nhiên và nâng cao dương khí cho cơ thể.

Động tác mở ngực cũng là động tác mở rộng dương khí, vì bộ ngực là nơi dương kinh ắt sẽ đi qua. Tựa vào bàn để làm việc trường kỳ sẽ khiến dương kinh không có cơ hội giãn mở, dễ rơi vào tình trạng dương hư hơn người bình thường. Động tác mở ngực có thể tăng cường dương khí, thay đổi thể chất dương hư, là phương pháp hữu hiệu để phòng ngừa bệnh tật ở vùng ngực như bệnh tim, bệnh tuyến vú.

