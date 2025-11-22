Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Xuất bản

Người có cơ địa dị ứng khó mắc ung thư hơn?

  • Thứ bảy, 22/11/2025 12:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Theo các chuyên gia, người có cơ địa dễ dị ứng thường sở hữu hệ miễn dịch rất nhạy cảm. Do vậy, cơ thể của họ sẽ phản ứng mạnh với việc tăng sinh bất thường của tế bào.

Benh ung thu anh 1

Hệ miễn dịch của những người thường xuyên bị dị ứng khá mẫn cảm. Ảnh minh họa: L.C.

Để tìm ra phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân viêm mũi dị ứng, tôi đã phỏng vấn tiến sĩ y học từng du học tại Đức, bác sĩ Dư Lực Sinh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh.

Bác sĩ Dư Lực Sinh đã đưa ra một kết luận khiến người ta nản lòng về viêm mũi dị ứng, căn bệnh “oái oăm” không cướp đi mạng sống của ai, nhưng lại khiến bệnh nhân sống trong khổ sở giày vò: Nếu bệnh nhân không tránh xa các nguyên nhân gây dị ứng thì sẽ bị dị ứng hoài, dị ứng mãi, biện pháp điều trị duy nhất là tránh xa nguyên nhân gây dị ứng.

Đấu không lại thì chúng ta đành né đi thôi. Nhưng cũng phải nói thêm là, dù đã tránh xa nguyên nhân gây dị ứng, vài năm sau, bệnh nhân sẽ lại dị ứng với thứ khác. Ví dụ ban đầu dị ứng với phấn hoa, chuyển đi nơi khác, vài năm sau có thể lại dị ứng với mạt bụi vì họ không thể thay đổi được cơ địa dị ứng.

Khi hệ miễn dịch quá nhạy cảm, nó sẽ phát hiện ra những thứ mà hệ miễn dịch bình thường không thể nào tìm thấy, sẽ khiến cơ thể có phản ứng mạnh mẽ, gây hắt hơi, sổ mũi, thậm chí ngạt thở. Đây là đặc điểm bẩm sinh, giống như ngoại hình được cha mẹ ban cho vậy, là những thứ mà chúng ta có từ khi sinh ra.

Tuy nhiên, Dư Lực Sinh cũng cho người cơ địa dị ứng một lời an ủi rất lớn: “Người cơ địa dị ứng khó bị ung thư, vì hệ miễn dịch của họ rất nhạy cảm.” Học thuyết hiện đại cho rằng con người bị ung thư do sai sót xảy ra trong quá trình phân chia tế bào, tế bào bị phân chia sai có thể biến thành tế bào ung thư.

Sai sót xảy ra trong quá trình phân chia tế bào là hiện tượng sinh học rất khó tránh khỏi. Mỗi giây mỗi phút, đều có vô số tế bào đang tiến hành quá trình phân bào, chắn chắn sẽ có sai sót, từ lúc còn trẻ đã có, khi tuổi tác lớn dần, sai sót sẽ ngày càng nhiều thêm.

Hệ miễn dịch nhạy cảm có thể phát hiện ra tế bào ung thư sinh ra do sự lầm lẫn trong quá trình phân bào từ rất sớm. Khi người ta già đi, thiếu hỏa lực, hệ miễn dịch không kịp thời phát hiện ra tế bào phát sinh sai sót hoặc không có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư lúc này đã biến thành kẻ thù của cơ thể, tế bào ung thư sẽ tích lũy dần dần cho tới khi biến thành bệnh ung thư.

Thế nên, bệnh ung thư thường xuất hiện ở độ tuổi trung, lão niên. Vì khi người ta già đi, hệ miễn dịch không còn nhanh nhạy như thời trẻ nữa. Có chuyên gia y học Mỹ đã tiến hành giải phẫu di thể của các cụ già trên 80 tuổi và phát hiện ra 1/4 số di thể có u nang, song chưa chắc họ đã tử vong vì bệnh ung thư.

Có một vị học giả châu Âu đã tới Trung Quốc để thực hiện thí nghiệm, giải phẫu hơn 200 di thể, và phát hiện ra tất cả cụ già trên 80 tuổi đều có u nang trong cơ thể. Ông ấy đã suy đoán rằng nếu tuổi thọ của con người đạt tới 100 tuổi, cơ thể mỗi người có thể có tới 3-4 khối u.

Ví dụ ung thư phổi hiện nay đang là căn bệnh ung thư có tỷ lệ phát bệnh cao nhất, hơn nữa bệnh nhân hầu hết đều trên 70 tuổi, nên nó được mệnh danh là "ung thư tuổi già".

Đông Đồng/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Bệnh ung thư Di thể Phân bào Dị ứng Hệ miễn dịch

    Đọc tiếp

    Anh nong dan thanh sieu sao bong chay hinh anh

    Anh nông dân thành siêu sao bóng chày

    9 giờ trước 11:08 22/11/2025

    0

    Thành công này khiến anh vụt sáng như một siêu sao bóng chày. Thậm chí, hiệu ứng của nó kéo dài tới mức gần nửa thế kỷ sau, vào năm Johnson mất, anh vẫn nhận được tầm 50 lá thư xin chữ ký mỗi tuần.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý