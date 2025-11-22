Người có cơ địa dị ứng khó mắc ung thư hơn?

Theo các chuyên gia, người có cơ địa dễ dị ứng thường sở hữu hệ miễn dịch rất nhạy cảm. Do vậy, cơ thể của họ sẽ phản ứng mạnh với việc tăng sinh bất thường của tế bào.

Hệ miễn dịch của những người thường xuyên bị dị ứng khá mẫn cảm. Ảnh minh họa: L.C.

Để tìm ra phương pháp điều trị mới cho các bệnh nhân viêm mũi dị ứng, tôi đã phỏng vấn tiến sĩ y học từng du học tại Đức, bác sĩ Dư Lực Sinh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh.

Bác sĩ Dư Lực Sinh đã đưa ra một kết luận khiến người ta nản lòng về viêm mũi dị ứng, căn bệnh “oái oăm” không cướp đi mạng sống của ai, nhưng lại khiến bệnh nhân sống trong khổ sở giày vò: Nếu bệnh nhân không tránh xa các nguyên nhân gây dị ứng thì sẽ bị dị ứng hoài, dị ứng mãi, biện pháp điều trị duy nhất là tránh xa nguyên nhân gây dị ứng.

Đấu không lại thì chúng ta đành né đi thôi. Nhưng cũng phải nói thêm là, dù đã tránh xa nguyên nhân gây dị ứng, vài năm sau, bệnh nhân sẽ lại dị ứng với thứ khác. Ví dụ ban đầu dị ứng với phấn hoa, chuyển đi nơi khác, vài năm sau có thể lại dị ứng với mạt bụi vì họ không thể thay đổi được cơ địa dị ứng.

Khi hệ miễn dịch quá nhạy cảm, nó sẽ phát hiện ra những thứ mà hệ miễn dịch bình thường không thể nào tìm thấy, sẽ khiến cơ thể có phản ứng mạnh mẽ, gây hắt hơi, sổ mũi, thậm chí ngạt thở. Đây là đặc điểm bẩm sinh, giống như ngoại hình được cha mẹ ban cho vậy, là những thứ mà chúng ta có từ khi sinh ra.

Tuy nhiên, Dư Lực Sinh cũng cho người cơ địa dị ứng một lời an ủi rất lớn: “Người cơ địa dị ứng khó bị ung thư, vì hệ miễn dịch của họ rất nhạy cảm.” Học thuyết hiện đại cho rằng con người bị ung thư do sai sót xảy ra trong quá trình phân chia tế bào, tế bào bị phân chia sai có thể biến thành tế bào ung thư.

Sai sót xảy ra trong quá trình phân chia tế bào là hiện tượng sinh học rất khó tránh khỏi. Mỗi giây mỗi phút, đều có vô số tế bào đang tiến hành quá trình phân bào, chắn chắn sẽ có sai sót, từ lúc còn trẻ đã có, khi tuổi tác lớn dần, sai sót sẽ ngày càng nhiều thêm.

Hệ miễn dịch nhạy cảm có thể phát hiện ra tế bào ung thư sinh ra do sự lầm lẫn trong quá trình phân bào từ rất sớm. Khi người ta già đi, thiếu hỏa lực, hệ miễn dịch không kịp thời phát hiện ra tế bào phát sinh sai sót hoặc không có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư lúc này đã biến thành kẻ thù của cơ thể, tế bào ung thư sẽ tích lũy dần dần cho tới khi biến thành bệnh ung thư.

Thế nên, bệnh ung thư thường xuất hiện ở độ tuổi trung, lão niên. Vì khi người ta già đi, hệ miễn dịch không còn nhanh nhạy như thời trẻ nữa. Có chuyên gia y học Mỹ đã tiến hành giải phẫu di thể của các cụ già trên 80 tuổi và phát hiện ra 1/4 số di thể có u nang, song chưa chắc họ đã tử vong vì bệnh ung thư.

Có một vị học giả châu Âu đã tới Trung Quốc để thực hiện thí nghiệm, giải phẫu hơn 200 di thể, và phát hiện ra tất cả cụ già trên 80 tuổi đều có u nang trong cơ thể. Ông ấy đã suy đoán rằng nếu tuổi thọ của con người đạt tới 100 tuổi, cơ thể mỗi người có thể có tới 3-4 khối u.

Ví dụ ung thư phổi hiện nay đang là căn bệnh ung thư có tỷ lệ phát bệnh cao nhất, hơn nữa bệnh nhân hầu hết đều trên 70 tuổi, nên nó được mệnh danh là "ung thư tuổi già".