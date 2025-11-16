Vết thương mưng mủ tiết lộ điều gì về sức khỏe

Tình trạng mưng mủ ở vết thương là phản ứng của các tế bào bạch cầu trước vi khuẩn. Khi cơ thể có đủ kháng thể, phản ứng viêm sưng và mưng mủ mới diễn ra.

Các vết thương hở cần được sát trùng và băng bó đúng cách. Ảnh minh họa: L.C.

Nhân Sâm Bại Độc tán là một phương thuốc cổ truyền, có thể các hiệu thuốc bây giờ không bán dạng thành phẩm đóng gói, với người có thể chất suy nhược bị cảm cúm, sợ lạnh, đau đầu, người đau nhức, chỉ cần tưa lưỡi không vàng dính, đầu lưỡi không quá đỏ, thì có thể sử dụng thuốc bột thanh nhiệt trị cảm.

Chú ý: Thuốc bột thanh nhiệt trị cảm có tính ấm, trong khi thuốc bột trừ nhiệt trị cảm có tính mát; cảm lạnh vào mùa đông nên dùng loại đầu tiên; cảm lạnh vào mùa xuân thu nên dùng loại thứ hai) phối hợp với nhân sâm; nếu đầu lưỡi hơi đỏ, người nóng trong nhẹ, có thể chuyển qua phối hợp với dương sâm, đây là cách sử dụng của Nhân Sâm Bại Độc tán.

Thế nên đừng cho rằng hễ bị cảm cúm bốc sốt, viêm phế quản là phải ngừng uống mọi loại thuốc bổ, điều này tùy thuộc vào cơ địa của từng người, nếu là người ốm yếu suy nhược thì còn cần uống thêm thuốc bổ nữa đó!

Nếu lúc này bệnh nhân có đầu lưỡi nhạt màu, tưa lưỡi không dày dính, chứng tỏ tuy cơ thể ốm yếu suy nhược nhưng tràng vị lại sạch sẽ; nếu đầu lưỡi nhạt màu nhưng tưa lưỡi dày dính, vậy phải làm sạch tràng vị trước.

Ví dụ uống loại thuốc thành phẩm đóng gói Nhị Trần hoàn, hoặc uống thuốc Tây là men tiêu hóa, đợi tới khi tưa lưỡi sạch sẽ thì mới uống thuốc bổ, bằng không dù có uống thuốc bổ thì dược tính cũng không phát huy được, vì chức năng tiêu hóa hấp thu của cơ thể quá yếu.

Nếu những người ốm yếu suy nhược bị nổi mề đay, viêm nhiễm (ví dụ có bệnh nền tiểu đường, dẫn đến viêm da), chỉ cho người này dùng thuốc thanh nhiệt giải độc thì hiệu quả chắc chắn không cao. Người khỏe mạnh bị viêm nhiễm, vết thương sưng đỏ, nóng rát, đó là do nhiễm trùng, cũng là triệu chứng của tình trạng bốc hỏa.

Nhưng vết thương của người có thể chất suy nhược thường lạnh lẽo, không sưng không đỏ, ngược lại còn khô héo, xám trắng. Vì khu vực viêm nhiễm sưng đỏ là do tế bào bạch cầu đã tập hợp quanh vết thương, chuẩn bị chống lại quân xâm lăng.

Trong khi những người suy nhược không còn khả năng phản ứng trước kích thích mạnh mẽ, tế bào bạch cầu không còn khả năng tập kết để chống lại mầm bệnh. Với bệnh nhân quá yếu, cơ thể suy kiệt, không còn hy vọng bình phục, vì hỏa lực của họ đã suy yếu tới mức cơ thể mất khả năng khiến vết thương sưng tấy mưng mủ.

Mủ là gì? Mủ là xác của tế bào bạch cầu trong quá trình chống lại virus và vi khuẩn. Người suy nhược thường có vết thương lở loét, nhưng rất ít mủ, mủ loãng, vết thương lâu khép miệng, đó là bởi cơ thể không có đủ tế bào bạch cầu để phái tới chiến trường, vẫn do thiếu hụt hỏa lực mà ra.

Lúc này, vị thuốc hoàng kỳ mà người bình thường uống vào sẽ bốc hỏa lại phát huy tác dụng, nó sẽ được sử dụng để đẩy cao dương khí đang thui chột, nâng cao số lượng và sức chiến đấu của tế bào bạch cầu, đẩy tà khí ra ngoài. Hoàng kỳ có tính ngọt ấm, hoàn toàn trái ngược với thuốc trừ hỏa có thể giết chết tế bào bạch cầu, hoàng kỳ có thể “thải độc” tăng cường tế bào bạch cầu.