Muller hẹn hò bạn gái kém 10 tuổi

Tiền đạo Thomas Muller được cho là đã bắt đầu mối quan hệ mới chỉ vài tuần sau khi xác nhận chia tay người vợ gắn bó gần 17 năm, Lisa.

Muller và Eve Rose Bitbol xuất hiện trước công chúng.

Hồi tháng trước, truyền thông Đức đồng loạt đưa tin cựu tiền đạo Bayern Munich hoàn tất thủ tục ly hôn. Luật sư đại diện của gia đình, Christian Schertz, xác nhận cả hai chia tay trong hòa bình từ trước đó và không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về đời tư.

Theo Bild, bạn gái mới của Muller là Eve Rose Bitbol, cô gái người Pháp 26 tuổi, kém cựu tuyển thủ Đức 10 tuổi. Nguồn tin cho biết cả hai đã nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong thời gian gần đây, làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ tình cảm.

Cặp đôi được bắt gặp tại New Jersey (Mỹ), nơi Muller tham gia bình luận trận chung kết World Cup 2026 cho một đài truyền hình Đức. Sau đó, Eve tiếp tục đồng hành cùng chân sút 36 tuổi tại Charlotte, nơi anh góp mặt trong trận MLS All-Star.

Eve từng theo học tại trường kinh doanh ESSEC danh tiếng ở ngoại ô Paris và hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính. Dù chưa công khai mối quan hệ, việc cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau khiến tin đồn ngày càng có thêm cơ sở.

Năm ngoái, Muller khép lại hành trình 25 năm gắn bó với Bayern Munich để chuyển sang khoác áo Vancouver Whitecaps tại MLS. Thời điểm đó, giới truyền thông chú ý khi Lisa không sang Canada cùng chồng. Đồng thời, cả hai cũng không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai kể từ năm 2024.

Trên sân cỏ, Muller vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Anh đã ra sân 32 trận cho Vancouver Whitecaps, ghi 14 bàn và đóng góp 7 pha kiến tạo.

Kroos nói gì về cách Real Madrid mua sắm Phát biểu của cựu danh thủ tuyển Đức trên Marca tối 26/7 về các mục tiêu chuyển nhượng hè 2026 của Real Madrid nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo CĐV.