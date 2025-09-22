Mục tiêu chuyển nhượng số một của MU sa sút khó tin

HLV Fabian Hurzeler của Brighton thừa nhận sự quan tâm từ MU đã ảnh hưởng đến phong độ của tiền vệ Carlos Baleba sau khởi đầu mùa giải không như ý.

Baleba đánh mất phong độ.

Tiền vệ 21 tuổi người Cameroon từng là mục tiêu theo đuổi của “Quỷ đỏ” trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, nhưng mức giá được cho là lên tới 115 triệu bảng khiến thương vụ không thành.

Trong trận hòa 2-2 giữa Brighton và Tottenham hôm 20/9, Baleba tiếp tục gây thất vọng khi bị thay ra ngay sau hiệp một. HLV Hurzeler lý giải rằng cậu học trò “mệt mỏi” và “không theo kịp nhịp pressing”.

Phát biểu sau trận, HLV Brighton đưa ra lời cảnh báo: “Baleba còn rất trẻ. Khi đọc thấy tin có những CLB lớn, như MU, quan tâm với lời đề nghị khổng lồ, chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy phải giữ sự khiêm tốn, tập trung cống hiến cho Brighton và từng bước phát triển cùng tập thể".

Trước mùa giải 2025/26, Baleba gặp chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị, khiến anh chưa một lần thi đấu trọn vẹn 90 phút. Khi có mặt trên sân, tiền vệ này thường mắc lỗi xử lý và thua tranh chấp, trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ ở mùa trước.

Sau 5 vòng đấu, Brighton chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. HLV Hurzeler kỳ vọng Baleba sớm lấy lại phong độ để giúp đội bóng cải thiện kết quả.

