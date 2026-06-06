Mức lương khó tin của Alexis Sanchez

Tương lai của tiền đạo Alexis Sanchez tại Sevilla vẫn đang để ngỏ sau mùa giải 2025/26 đầy khó khăn.

Sanchez cân nhắc tương lai tại Sevilla.

Sau khi trở lại sân Ramon Sanchez Pizjuan, Sanchez không còn ở đỉnh cao phong độ như những năm tháng huy hoàng trong màu áo Barcelona, Arsenal hay Inter Milan. Dù vậy, ngôi sao người Chile vẫn chứng minh được giá trị nhờ kinh nghiệm, tinh thần chuyên nghiệp và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực trong phòng thay đồ.

Sau 28 trận, Sanchez ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo. Con số này không quá ấn tượng nhưng đủ góp phần giúp Sevilla thoát khỏi nguy cơ xuống hạng tại La Liga mùa vừa qua. Nỗ lực thi đấu của ngôi sao người Nam Mỹ được ban lãnh đạo CLB ghi nhận.

Theo AS, những người điều hành Sevilla không phản đối việc gia hạn hợp đồng với Sanchez. Tuy nhiên, điều kiện được đưa ra là cầu thủ 37 tuổi phải chấp nhận tiếp tục thi đấu với mức lương tương đương mùa giải vừa qua (hơn 1 triệu euro mỗi năm), đồng thời chấp nhận vai trò dự bị chiến lược như giai đoạn cuối mùa dưới thời HLV Luis Garcia.

Đáng nói, mức lương hơn 1 triệu euro mỗi mùa là con số khá khiêm tốn so với thu nhập của chính Sanchez ở thời kỳ đỉnh cao. Trong giai đoạn 2018-2019, tiền đạo người Chile từng nhận gần 400.000 euro mỗi tuần tại MU, nằm trong nhóm những cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League.

Quyết định gia hạn hiện nằm trong tay Sanchez. Tiền đạo sinh năm 1988 sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 12 tới và đang nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn từ Nam Mỹ cũng như các giải đấu giàu tiềm lực tài chính bên ngoài châu Âu.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.