Mức lương hậu hĩnh của Mancini ở châu Á

  • Thứ năm, 13/11/2025 20:49 (GMT+7)
Tối 13/11 (giờ Hà Nội), Roberto Mancini chính thức dẫn dắt Al-Sadd, đội bóng giàu thành tích nhất Qatar.

HLV Mancini trở lại châu Á làm việc.

Hợp đồng của Mancini có thời hạn hai mùa rưỡi, kèm mức lương khoảng 5 triệu euro mỗi mùa sau thuế. CLB Qatar có tùy chọn gia hạn sau khi hết hạn hợp đồng.

Mancini trở lại với công việc huấn luyện sau quãng thời gian dẫn dắt tuyển Saudi Arabia đến tháng 10/2024, cũng như giai đoạn thành công với tuyển Italy (2018-2023). Trước đó, lần cuối ông dẫn dắt một CLB là tại Zenit Saint Petersburg, cách đây hơn 7 năm.

Ở Qatar, Mancini sẽ đối mặt với một môi trường hoàn toàn khác, nhưng đầy tham vọng. Al-Sadd đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao châu lục với chức vô địch AFC Champions League, danh hiệu họ lần cuối giành được vào năm 2011 dưới thời HLV Jorge Fossati.

Đồng hành cùng Mancini là Massimo Maccarone – cựu tiền đạo Empoli và Siena – và Cesar – cựu học trò của Mancini tại Inter và Lazio. Đây là bộ ba toàn người Italy, hứa hẹn mang kinh nghiệm và chuyên môn châu Âu vào giải đấu đang phát triển mạnh ở Trung Đông.

Trước khi nhận lời Al-Sadd, Mancini cân nhắc nhiều lựa chọn châu Âu, trong đó có Nottingham Forest tại Premier League, cũng như khả năng trở lại Serie A. Cuối cùng, mức lương hậu hĩnh cùng cơ hội xây dựng đội bóng tại Qatar thuyết phục ông đồng ý.

Al Sadd hiện thi đấu không tốt, mới giành 2 điểm sau 4 lượt và chưa có suất đi tiếp ở bảng khu vực phía Tây. Ban lãnh đạo kỳ vọng sự xuất hiện của Mancini giúp đội lấy lại khí thế và bản sắc chiến thắng.

