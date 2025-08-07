Mức lương gây sửng sốt của Mastantuono ở Real Madrid

Franco Mastantuono sẽ nhận mức lương 3,5 triệu euro/năm tại Real Madrid - theo tiết lộ từ TyC Sports.

Con số này tương đương khoảng 4 triệu USD và gây sửng sốt tại Argentina, khi vượt xa mọi tài năng trẻ từng xuất ngoại từ River, bao gồm cả Claudio Echeverri. – người chỉ nhận gần 900.000 euro/năm tại Manchester City.

Mức đãi ngộ dành cho Mastantuono phản ánh niềm tin tuyệt đối của Real Madrid vào cầu thủ sinh năm 2007, người sẽ chính thức ra mắt vào ngày 14/8 - cũng là ngày cầu thủ tròn 18 tuổi. Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2031 và được kỳ vọng nhanh chóng thích nghi để đóng góp cho đội một dưới thời tân HLV Xabi Alonso.

Việc chiêu mộ Mastantuono được Real Madrid thúc đẩy nhanh chóng sau khi Paris Saint-Germain thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Dù đã theo dõi tiền vệ trẻ từ lâu, chính sức ép từ PSG khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải hành động dứt khoát, và chỉ mất ít thời gian để đạt thỏa thuận với River Plate.

Tổng giá trị thương vụ lên tới 63,2 triệu euro, bao gồm cả các khoản thuế phí, biến Mastantuono trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Argentina ở độ tuổi chưa đủ 18.

Trong cuộc phỏng vấn với DAZN, Mastantuono tiết lộ chính cuộc gọi cá nhân từ HLV Xabi Alonso là yếu tố quyết định: “Cách ông ấy trò chuyện khiến tôi cảm thấy được tin tưởng. Cuộc gọi đó có sức nặng lớn với tôi”.

HLV Xabi Alonso có thể trao cơ hội cho Mastantuono sắp tới.

Dù chưa thể ra sân ngay lập tức do chưa đủ tuổi đăng ký thi đấu chính thức, Mastantuono được kỳ vọng có những bước đi đầu tiên tại Real Madrid ngay sau khi đủ tuổi. Với việc Jude Bellingham đang chấn thương, cơ hội ra sân sớm hơn có thể mở ra cho anh, dù khả năng đá chính ngay là không cao.

Trường hợp của Arda Güler hay Endrick là minh chứng rõ ràng rằng tài năng thôi là chưa đủ để chen chân vào đội hình Real. Nhưng với mức lương cao, sự hậu thuẫn từ ban huấn luyện và tiềm năng lớn, Mastantuono có đủ hành trang để khẳng định tên tuổi tại Santiago Bernabéu.