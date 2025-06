Chênh lệch khó tin giữa Ramos và tân binh Real Madrid

Sáng 22/6, Monterrey của Ramos có trận hòa 0-0 trước River Plate của Mastantuono tại bảng E FIFA Club World Cup 2025™. Cả Ramos và Mastantuono đều đá chính trong trận này và tạo nên màn so tài đáng chú ý.

Theo ESPN, chênh lệch tuổi tác giữa Ramos và Mastantuono lên đến 22 tuổi, tạo ra khoảng cách lớn nhất ở giải FIFA Club World Cup 2025™ năm nay. Ramos năm nay 39 tuổi, trong khi Mastantuono chỉ mới 17 tuổi.

Trước đó, Thiago Silva của Fluminense và Jobe Bellingham cũng tạo ra khoảng chênh lệch tuổi tác rất lớn ở một trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025™. Cả hai chênh lệch 21 tuổi. Thiago Silva năm nay 40 tuổi và 268 ngày, trong khi Jobe mới 19 tuổi và 268 ngày.

Trong cuộc đối đầu giữa Monterrey và River Plate, Ramos thi đấu chắc chắn và ngăn không cho Mastantuono cùng đồng đội ghi bàn. Trong khi đó, Mastantuono bị chăm sóc rất kỹ càng. Mỗi khi anh có bóng, hàng thủ Monterrey đều sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản tài năng 17 tuổi này rê bóng hay kiến tạo.

Mastantuono phô diễn khả năng chuyền bóng và đi bóng rất ấn tượng. Tuy nhiên, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo ở FIFA Club World Cup 2025™. Sau trận, anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận nhờ tạo ra ảnh hưởng lớn đến lối chơi của River Plate.

Mastantuono là tân binh của Real Madrid trong mùa hè này. Anh được CLB La Liga cho phép thi đấu trong màu áo River Plate tại FIFA Club World Cup 2025™, sau đó sẽ đến Tây Ban Nha khi giải khép lại. Real tiêu tốn 45 triệu euro để mua Mastantuono. Cầu thủ 17 tuổi này cũng đã ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031.

