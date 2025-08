Mức lương 'điên rồ' của Osimhen

Victor Osimhen đầu quân cho Galatasaray sau khi MU, Chelsea và Arsenal đồng loạt từ chối chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đây là thương vụ gây bất ngờ không chỉ vì tên tuổi của Osimhen, mà còn bởi mức phí chuyển nhượng kỷ lục và khoản lương "trên trời" mà CLB Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận chi trả.

Theo thông báo chính thức từ Galatasaray, họ đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 75 triệu euro - mức phí cao nhất trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Napoli còn cài điều khoản hưởng 10% từ lợi nhuận nếu Galatasaray bán Osimhen trong tương lai.

Không dừng lại ở đó, Galatasaray còn công khai luôn mức lương siêu "khủng" dành cho Osimhen. Anh sẽ nhận 15 triệu euro mỗi mùa, tức 290.000 euro/tuần, theo hợp đồng có thời hạn 4 năm, bắt đầu từ mùa giải 2025/26. Chưa hết, bản hợp đồng còn bao gồm 1 triệu euro tiền trung thành mỗi mùa và 5 triệu euro phí bản quyền hình ảnh.

Đây được xem là lời tuyên bố đanh thép của Galatasaray với bóng đá châu Âu. Họ sẵn sàng chi đậm để sở hữu những ngôi sao lớn. Trong khi đó, việc Osimhen không cập bến Premier League sẽ khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối. Theo cựu tiền vệ John Obi Mikel, người từng đóng vai trò trung gian, Osimhen khao khát chơi cho Chelsea nhưng cuối cùng "mối lương duyên" đổ vỡ vào phút chót.

