LUG triển khai chương trình Black Friday 2026 với ưu đãi lên đến 80% cho nhiều dòng vali và phụ kiện du lịch, mở ra cơ hội tiếp cận thương hiệu quốc tế với ngân sách linh hoạt hơn.

LUG triển khai chương trình Black Friday 2026 với ưu đãi lên đến 80% cho nhiều dòng vali và phụ kiện du lịch.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến hiệu quả chi tiêu, các mùa mua sắm lớn như Black Friday không chỉ là dịp săn hàng giảm giá mà còn trở thành cơ hội để đầu tư vào những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài.

Đối với ngành hàng vali, yếu tố giá bán thường đi cùng nhiều tiêu chí khác như chất liệu, độ bền, trọng lượng, dung tích và tính tiện dụng. Một sản phẩm phù hợp có thể đồng hành trong nhiều chuyến đi, từ công tác, du lịch cá nhân đến những kỳ nghỉ cùng gia đình.

Thay vì lựa chọn theo mức giá đơn thuần, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc tổng thể giữa chất lượng, thương hiệu và nhu cầu sử dụng thực tế. Đây cũng là lý do các chương trình ưu đãi từ những hệ thống bán lẻ chuyên ngành trở thành lựa chọn đáng quan tâm trong mùa Black Friday.

Ưu đãi hấp dẫn, hơn 25 thương hiệu quốc tế hội tụ

Nắm bắt xu hướng mua sắm này, LUG triển khai chương trình BLACK FRIDAY 2026 – ƯU ĐÃI ĐẾN 80%, áp dụng cho nhiều sản phẩm vali, balo, túi du lịch và phụ kiện hành lý.

Chương trình mang đến nhiều mức giá ưu đãi, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách. Từ những mẫu vali cabin dành cho chuyến đi ngắn ngày đến các dòng vali kích thước lớn phục vụ nhu cầu du lịch dài ngày, danh mục sản phẩm đa dạng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Đặc biệt, việc kết hợp các chương trình giảm giá trực tiếp cùng những mức giá đặc biệt theo sản phẩm giúp tăng thêm cơ hội mua sắm cho khách hàng. Đây cũng là dịp phù hợp để người tiêu dùng chủ động chuẩn bị hành lý cho mùa lễ hội, kỳ nghỉ cuối năm và những kế hoạch du lịch trong năm mới.

Khách hàng thoải mái mua sắm nhờ chính sách giá hợp lý, sản phẩm đa dạng từ hơn 25 thương hiệu quốc tế.

Không chỉ tạo sức hút bằng chính sách giá, LUG còn sở hữu lợi thế từ danh mục hơn 25 thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực vali, balo và phụ kiện du lịch. Nổi bật có Echolac, ELLE, Verage, IT Luggage, Discovery, National Geographic, Thule, DKNY và Lusetti.

Mỗi thương hiệu mang đến một phong cách và định hướng sản phẩm riêng, tạo nên hệ sinh thái lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng.

Echolac chú trọng sự kết hợp giữa công năng và độ bền; ELLE hướng đến phong cách thời trang thanh lịch; Verage và IT Luggage mang đến những thiết kế linh hoạt cho nhu cầu di chuyển thường xuyên. Trong khi đó, Thule và National Geographic là những lựa chọn dành cho người yêu thích khám phá và phong cách sống năng động.

Việc quy tụ nhiều thương hiệu trong cùng một hệ thống giúp khách hàng dễ dàng so sánh kiểu dáng, tính năng và mức giá, từ đó tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Trải nghiệm mua sắm trực tiếp trên hệ thống 88 cửa hàng

Bên cạnh ưu đãi về giá, trải nghiệm mua sắm cũng là yếu tố được LUG chú trọng. Với mạng lưới 88 cửa hàng trên toàn quốc, khách hàng có thể trực tiếp tham khảo và trải nghiệm sản phẩm trước khi lựa chọn.

Đối với vali, việc kiểm tra thực tế kích thước, chất liệu, khả năng vận hành của bánh xe, tay kéo và các tính năng đi kèm giúp người mua có cái nhìn trực quan hơn về sản phẩm. Đội ngũ tư vấn tại cửa hàng cũng hỗ trợ khách hàng lựa chọn kích thước và dòng vali phù hợp với mục đích sử dụng.

Ngoài ra, các hoạt động tương tác như check-in nhận quà, chương trình Black Card và ưu đãi đặc biệt tại cửa hàng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm trong mùa mua sắm.

Chương trình Black Friday 2026 đem đến trải nghiệm mua sắm phong phú trên mạng lưới 88 cửa hàng trên toàn quốc của LUG.

Black Friday 2026 không chỉ mang đến cơ hội mua sắm với mức giá hấp dẫn mà còn là dịp để người tiêu dùng chuẩn bị tốt hơn cho những hành trình sắp tới.

Với danh mục hơn 25 thương hiệu quốc tế, hệ thống 88 cửa hàng và nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, LUG tiếp tục khẳng định định hướng trở thành điểm đến mua sắm chuyên ngành hành lý, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Khách hàng có thể đến trực tiếp các cửa hàng LUG trên toàn quốc hoặc truy cập website LUG.com.vn để tham khảo sản phẩm và cập nhật thông tin chương trình.