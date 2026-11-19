Muốn sắm đủ món ngon mà ví vẫn “êm”? “Trùm deal lên live” ngày 21/11 của ShopeeFood có sẵn câu trả lời với loạt deal giảm đến 50% hấp dẫn.

Những tháng cuối năm luôn mang theo không khí lễ hội rộn ràng, từ các hoạt động vui chơi, giải trí đến nhiều buổi gặp gỡ, sum họp. Trong những khoảnh khắc ấy, ẩm thực luôn là một phần thú vị, góp thêm hương vị và niềm vui cho mỗi trải nghiệm.

Đúng lúc này, “Trùm deal lên live” của ShopeeFood lên sóng từ 9h30 đến 16h ngày 21/11, quy tụ loạt thương hiệu ẩm thực với ưu đãi hấp dẫn cùng dàn nghệ sĩ trẻ được cộng đồng yêu thích. Chỉ với một phiên livestream, bạn vừa có thể giải trí, vừa gom sẵn deal món ngon với mức giá tiết kiệm.

Săn deal giảm đến 50%, chốt trước thực đơn cả tuần

Điểm nhấn không thể bỏ qua của phiên live là các thương hiệu ẩm thực quen thuộc như The Pizza Company, Domino’s Pizza, Popeyes, Texas, BreadTalk, Phúc Long, Katinat… với ưu đãi giảm đến 50% theo hình thức “mua trước, dùng sau”. Từ những thức uống sành điệu đến các món ăn đậm đà ngon miệng, bạn có thể thỏa sức biến tấu thực đơn mỗi ngày bằng vô vàn hương vị hấp dẫn mà ví tiền vẫn “thở phào”.

Loạt thức uống hấp dẫn cùng ưu đãi giảm đến 50% tại phiên livestream “Trùm deal lên live” 21/11.

Bên cạnh loạt thương hiệu giảm đến 50%, phiên livestream còn quy tụ những cái tên được yêu thích khác như Haidilao hay TianLong, mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho buổi sum họp. Đặc biệt, tân binh TianLong (Hà Nội), thương hiệu lẩu bò tươi kiểu Triều Châu, lần đầu tham gia chương trình sẽ mang đến ưu đãi giảm đến 40%. Giữa tiết trời cuối năm se lạnh, những nồi lẩu nghi ngút khói hứa hẹn giúp mọi cuộc vui thêm phần ấm cúng.

Bí quyết để bạn săn deal thành công là hãy “nằm vùng” trên fanpage ShopeeFood VN, chọn ra những món đúng gu và lưu sẵn vào danh sách yêu thích để nhanh tay chốt đơn ngay khi deal lên sóng.

Voucher 30% và món ngon đồng giá 11.000 đồng

Để làm phong phú lựa chọn ăn uống mùa lễ hội, phiên livestream còn mang đến voucher giảm 30% (tối đa 30.000 đồng) cho đơn từ 69.000 đồng, áp dụng cho toàn bộ danh sách deal lên sóng trong chương trình. Mỗi người dùng được sử dụng voucher tối đa 2 lần. Các mã ưu đãi này được tung ra theo đợt vào 4 khung giờ gồm 10h, 11h, 13h30 và 14h30 với số lượng giới hạn. Nhờ đó, những buổi tụ họp cùng người thân, bạn bè hay bữa ăn hàng ngày đều nhẹ nhàng hơn về chi phí.

Bên cạnh mã giảm giá, khán giả còn có thêm trải nghiệm thú vị từ chuỗi deal món ngon đồng giá 11.000 đồng (số lượng có hạn). Từ 13h đến 15h, cứ mỗi 15 phút, ShopeeFood lại tung deal cho một nhóm món mới. Thực đơn trải dài từ món chính chắc bụng như Bún Thịt Nướng Cô Tín, Cơm Mẹ Nấu Miền Nam, Mì Trộn Indomie IC Food đến các món ăn vặt buổi xế như Nem Chua Rán Top 1 hay Gỏi Cuốn Cô Sáu - Huỳnh Tấn Phát. Với nhịp tung deal liên tục, người xem dễ dàng trải nghiệm thêm nhiều hương vị mới mẻ và chuẩn bị sẵn thực đơn cho cả tuần bận rộn.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để người dùng mới trải nghiệm hình thức săn deal qua livestream. Khi theo dõi chương trình trên ứng dụng, người dùng mới có thể nhận voucher giảm 25.000 đồng cho đơn hàng đầu tiên từ 0 đồng (số lượng có hạn, mức giảm không vượt quá giá trị đơn hàng). Ưu đãi này giúp việc khám phá và săn deal qua livestream trở nên dễ dàng, tiết kiệm hơn.

Đón dàn khách mời hot và săn quỹ thưởng 120 triệu xu

Góp phần khuấy động phiên livestream là bộ đôi "siêu nhân giải cứu chiếc bụng đói" JSOL, HYO cùng sự đồng hành của Chị Cano. Nếu JSOL quen thuộc với hình ảnh “anh cả” ấm áp, mê ăn đêm và hay pha trò cùng đàn em; thì HYO lại gây ấn tượng bởi gương mặt thư sinh, chất giọng trầm cùng nhiều tài lẻ ca hát, vũ đạo. Sự đối lập thú vị giữa cặp đôi này, kết hợp lối dẫn dắt duyên dáng của Chị Cano, hứa hẹn tạo nên những màn tương tác hài hước và đầy bất ngờ.

Dàn khách mời mang đến không khí giải trí sôi động mùa lễ hội cùng loạt deal hấp dẫn tại livestream ShopeeFood.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành của Puuta và Bé 7. Puuta vốn là gương mặt quen thuộc của các phiên livestream ShopeeFood, ghi điểm bởi nét dẫn dắt tự nhiên, gần gũi người xem; còn Bé 7 lại thổi làn gió mới với nguồn năng lượng hoạt ngôn, hài hước và dí dỏm. Màn tung hứng của cả hai hứa hẹn giữ nhịp không khí luôn sôi động, rộn ràng cho người xem đến hết chương trình.

Đặc biệt, bạn nên ghi nhớ 4 khung giờ vàng 10h, 11h, 13h30 và 14h30, bởi hàng triệu xu đang chờ được săn. Với tổng quỹ thưởng đến 120 triệu xu, hoạt động “Lắc siêu xu” sẽ mang đến cơ hội tích xu cho người xem, tiếp thêm hào hứng cho hành trình săn deal trong phiên livestream.

Đừng quên đón xem “Trùm deal lên live” từ 9h30 đến 16h ngày 21/11 để gặp gỡ dàn khách mời yêu thích và hòa mình cùng những phút giây giải trí sảng khoái. Cùng ShopeeFood săn loạt deal món ngon giá hời và sẵn sàng thưởng thức trọn vị mọi bữa ăn và cuộc vui bên người thân, bạn bè.