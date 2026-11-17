Chương trình “Bước chạy sống khỏe” nhận sự quan tâm của nhiều hội nhóm và sinh viên. Mỗi km runner hoàn thành sẽ góp thêm cơ hội tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế.

Những ngày qua, những người yêu chạy bộ thường bắt gặp thông điệp “1 km = 2.010 đồng” của chương trình “Bước chạy sống khỏe”. Đây là số tiền Napas và Mastercard đóng góp cho mỗi km chạy trực tuyến hợp lệ để tài trợ cho hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Phủ sóng mạng xã hội

Hơn một tháng qua, gần 40 câu lạc bộ, cộng đồng chạy bộ và hội nhóm sinh viên đăng bài giới thiệu chương trình. Thông tin lan rộng trong các hội nhóm có hàng chục nghìn thành viên như Cộng đồng BibChung, Happyrun, Yêu chạy bộ, Yêu chạy bộ Đà Nẵng…

Các câu lạc bộ kêu gọi thành viên tham gia chương trình. Ảnh chụp lại màn hình do nhân vật cung cấp.

Không chỉ runner, các hội nhóm cho sinh viên như Góc thông tin NEU, Góc học tập NEU, Góc thông tin FTU, Chợ UEH, Hội sinh viên làng đại học, Nhà văn hóa sinh viên ĐHQG TP.HCM… cũng kêu gọi người trẻ tham gia chương trình.

Nhiều người chia sẻ chương trình “Bước chạy sống khỏe” trên trang cá nhân. Ảnh chụp lại màn hình do nhân vật cung cấp.

Sức lan tỏa trên mạng xã hội còn thể hiện qua số lượng người tham gia nền tảng iRace. Chương trình ghi nhận gần 6.000 người đăng ký với hơn 170.000 km, trong đó nhiều runner đóng góp bước chạy đều đặn mỗi ngày.

Chị Phạm Thị Phương, người duy trì ít nhất 2 km/ngày, chia sẻ: “Trước đây tôi chạy theo cảm hứng, có tuần nghỉ liền mấy hôm. Từ khi tham gia chương trình, tôi đặt mục tiêu chạy ít nhất 2 km mỗi ngày. Quãng đường không dài nhưng khi cộng vào lại thành con số đáng kể. Là phụ nữ, tôi hiểu không phải ai cũng có điều kiện đi tầm soát ung thư. Nghĩ đến việc mỗi km chạy sẽ góp thêm cơ hội cho các chị em còn khó khăn, tôi có thêm động lực để xỏ giày ra đường”.

Nhiều runner chia sẻ hành trình tham gia “Bước chạy sống khỏe”. Ảnh chụp lại màn hình do nhân vật cung cấp.

Thông điệp “Chạm” và “Hy vọng” bay giữa sân trường

Bên cạnh sức lan tỏa trên mạng xã hội, “Bước chạy sống khỏe” đã đến trực tiếp với sinh viên 3 trường đại học ở ba miền. Ở các sự kiện, mỗi km chạy hoặc đi bộ được Napas và Mastercard quy đổi thành 20.100 đồng. Nhờ vậy, mỗi vòng chạy quanh sân trường đều góp phần đáng kể vào quỹ tầm soát.

Chặng mở màn diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đúng dịp ngày hội chào đón tân sinh viên. Giữa các hoạt động giao lưu và khám phá môi trường mới, đường chạy trở thành điểm hẹn của đông đảo bạn trẻ. Thông qua chương trình, sinh viên cũng được khuyến khích bắt đầu những năm đại học bằng lối sống năng động, khỏe mạnh và biết sẻ chia.

Đến với mảnh đất miền Trung tại Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, chương trình ghi dấu ấn bằng đội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình. Không chỉ hỗ trợ tổ chức, các bạn còn hướng dẫn, cổ vũ và tiếp sức cho người chạy dọc cung đường. Nhiều thầy cô cũng chạy cùng sinh viên, tạo không khí gần gũi và gắn kết qua thể thao. Sau sự kiện, không ít bạn trẻ hào hứng đăng clip ghi lại khoảnh khắc này lên TikTok.

Sinh viên Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tham gia giải chạy.

Giữa phố núi, “Bước chạy sống khỏe” có sự góp mặt của sinh viên Trường đại học Tây Nguyên và cộng đồng chạy bộ địa phương thuộc câu lạc bộ DakLak Runner và Buôn Mê Thuột Runner. Điểm nhấn của chặng này là khoảnh khắc gần 1.000 người đứng sát nhau giữa sân trường, xếp thành hai chữ “Chạm” và “Hy vọng”. Hình ảnh này gửi gắm thông điệp của chương trình: Mỗi bước chạy là một điểm chạm, góp phần mang đến cơ hội tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế.

Gần 1.000 sinh viên xếp chữ “Chạm” và “Hy vọng” tại Trường đại học Tây Nguyên.

Mỗi người đến với đường chạy vì một lý do riêng, nhưng khi có cơ hội góp sức cho mục tiêu ý nghĩa, tất cả đều sẵn sàng chung tay. Chính tinh thần ấy đã nối những bước chân riêng lẻ thành nỗ lực chung - nơi niềm yêu thích thể thao trở thành động lực để sẻ chia cho cộng đồng. Điều này cũng góp phần xây dựng nên tinh thần nhân văn của cộng đồng yêu thể thao Việt Nam: Năng động, khỏe mạnh và tương trợ lẫn nhau.