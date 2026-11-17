Mùa giải đầu tiên của Salonpas Run 2026 diễn ra thành công tại Công viên Sáng Tạo (phường An Khánh, TP.HCM) trong hai ngày 7-8/11.

Không chỉ mang đến những màn so tài tốc độ, giải chạy còn định hình phong cách sống năng động và xu hướng chăm sóc cơ thể chủ động cho gần 6.000 người tham dự.

Những màn bứt tốc ngoạn mục

Với 4 cự ly Family Run 3 km, 5 km, 10 km và 21 km, Salonpas Run mang đến cơ hội trải nghiệm vận động cho đa dạng người tham dự: Từ gia đình, người trẻ, dân văn phòng đến người yêu thể thao.

Chiều 7/11, giải chạy khởi động nhẹ nhàng với cự ly 3 km dành cho các gia đình. Không khí sự kiện thực sự bùng nổ vào sáng 8/11 khi các chân chạy 5 km, 10 km và 21 km đồng loạt xuất phát. Dù là runner giàu kinh nghiệm săn tìm kỷ lục cá nhân hay người mới chập chững làm quen với bộ môn chạy bộ, tất cả đều bắt đầu với tâm thế háo hức và kết thúc bằng cột mốc ghi dấu ấn đặc biệt tại mùa giải Salonpas Run lần đầu tiên tổ chức.

Không khí tràn đầy sức trẻ và năng lượng tại vạch xuất phát rạng sáng 8/11.

Ở cự ly 21 km nam, vận động viên Trương Văn Tâm giành vị trí cao nhất với thành tích 1 tiếng 17 phút 16 giây. Ngôi vô địch nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan khi hoàn thành đường chạy trong 1 tiếng 28 phút 29 giây.

Tại cự ly 10 km, hai vị trí dẫn đầu nam và nữ lần lượt thuộc về Huỳnh Anh Khôi và Lê Thị Thanh Quỳnh. Trong khi đó, cự ly 5 km ghi nhận chiến thắng của Phạm Minh Thi ở hạng mục nam và Phạm Thị Thúy Hạnh ở hạng mục nữ.

Những bước chạy tốc độ và khoảnh khắc cán đích của các runner.

Kết quả thi đấu chính thức cùng thành tích cá nhân của từng vận động viên được ban tổ chức cập nhật tại https://salonpasrun.vn/hinh-anh-ket-qua.

Salonpas Recovery: Định nghĩa lại văn hóa chăm sóc cơ bắp

Salonpas Run 2026 mang đến góc nhìn mới khi vận động viên không đợi đau mỏi thụ động mới tìm cách giải quyết, mà chủ động chăm sóc cơ thể xuyên suốt hành trình vận động theo tinh thần “Run and recover”.

Đặc biệt, với những người mới bắt đầu chạy bộ sau thời gian dài ít vận động, việc chuẩn bị thể lực, khởi động làm nóng cơ trước khi chạy và giãn cơ sau khi hoàn thành cự ly là những bước cần thiết để hạn chế nguy cơ chấn thương. Salonpas Run 2026 lan tỏa tinh thần khuyến khích người tham gia chuyển từ đối phó với đau mỏi sang chủ động chăm sóc cơ thể trước, trong và sau vận động. Bên cạnh trang bị kiến thức về khởi động, giãn cơ và lựa chọn cường độ tập luyện phù hợp, Salonpas còn giới thiệu danh mục sản phẩm hỗ trợ giảm đau nhức cơ, khớp gồm cao dán Salonpas, gel bôi Salonpas, cao dán Salonpas Diclofenac, cao dán lạnh Salonsip Gel-Patch và thuốc xịt lạnh Salonpas Jet Spray.

Runner trải nghiệm dịch vụ massage, giãn cơ chuyên sâu tại trạm S-Recovery.

Điểm nhấn tại sự kiện là khu vực Salonpas Recovery với 12 giường massage và 22 kỹ thuật viên, mang đến trải nghiệm phục hồi như ngâm bồn nước lạnh, súng massage, thiết bị nén ép chân, massage giãn cơ và Salonpas Gel. Cùng với các hoạt động tương tác tại gian hàng trong 2 ngày diễn ra giải chạy, ban tổ chức góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc hệ vận động, đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình duy trì thói quen tập luyện.

Lan tỏa thông điệp sống khỏe và bền bỉ

Sự thành công của mùa giải đầu tiên được ghi dấu qua những con số ấn tượng với gần 6.000 vận động viên, 42 pacer, 560 tình nguyện viên và 27 đơn vị đồng hành. Với 32 năm hiện diện tại Việt Nam, Hisamitsu khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực sản phẩm hỗ trợ giảm đau, kháng viêm thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần đưa thương hiệu Salonpas đến gần hơn với nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Ông Akiyama Hiroyuki, Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam, chia sẻ: “Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ và marathon tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Chạy bộ không đơn thuần là hoạt động thể thao, mà còn trở thành phong cách sống tích cực, kết nối con người và gắn kết cộng đồng. Ngày càng có nhiều giải chạy được tổ chức trên khắp cả nước, thu hút đông đảo người tham gia chinh phục những mục tiêu của riêng mình. Trong bối cảnh tích cực ấy, chúng tôi vui mừng khi được tổ chức Salonpas Run 2026 trong ngày hôm nay”.

Khép lại mùa giải đầu tiên với thông điệp “Your energy - Your run”, Salonpas Run 2026 mở ra cơ hội để thương hiệu kết nối gần hơn với thế hệ trẻ, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc cơ thể và giảm đau nhức ngày càng gắn liền với nhịp sống hiện đại, từ công việc văn phòng đến hoạt động thể thao thường ngày.