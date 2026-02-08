Mưa tuyết kỷ lục '40 năm mới thấy một lần' ở Nhật Bản, Hàn Quốc

Tại Nhật Bản, mưa tuyết kéo dài ở nhiều khu vực khiến khoảng 400 người bị thương, trong đó 126 trường hợp bị thương nặng. Theo số liệu của chính phủ Nhật, tính từ ngày 20/1 đến nay, ít nhất 35 người thiệt mạng vì tai nạn liên quan đến tuyết. Giới chức Nhật Bản không nêu cụ thể nguyên nhân tử vong, song truyền thông Nhật Bản cho biết nhiều trường hợp người dân bị ngã từ mái nhà trong lúc dọn tuyết tích tụ.