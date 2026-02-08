Mưa tuyết kỷ lục '40 năm mới thấy một lần' ở Nhật Bản, Hàn Quốc

|
Tại Nhật Bản, mưa tuyết kéo dài ở nhiều khu vực khiến khoảng 400 người bị thương, trong đó 126 trường hợp bị thương nặng. Theo số liệu của chính phủ Nhật, tính từ ngày 20/1 đến nay, ít nhất 35 người thiệt mạng vì tai nạn liên quan đến tuyết. Giới chức Nhật Bản không nêu cụ thể nguyên nhân tử vong, song truyền thông Nhật Bản cho biết nhiều trường hợp người dân bị ngã từ mái nhà trong lúc dọn tuyết tích tụ.
Nhật Bản vốn quen với mùa đông khắc nghiệt, nhưng tuyết rơi kỷ lục trong mùa đông năm nay gây hỗn loạn tại 15 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản, độ dày tuyết tại một số nơi lên tới 2 m. Nhiều người bị “vùi lấp” ngay trong căn nhà họ ở. Các tai nạn chết người và tình trạng giao thông đình trệ, hành khách bị mắc kẹt xảy ra liên tục.
Nhật Bản vốn ghi nhận lượng tuyết rơi thuộc hàng cao nhất thế giới, tuy nhiên, điều kiện thời tiết khắc nghiệt năm nay là hiện tượng hiếm thấy. Điều này trùng hợp với cuộc tổng tuyển cử diễn ra ở thời điểm hiếm thấy. Lần đầu tiên trong 36 năm, Nhật Bản tổ chức bầu cử giữa mùa đông khắc nghiệt. Yếu tố thời tiết có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ người đi bầu cử.
Thời tiết khắc nghiệt bắt đầu xảy ra từ cuối tháng 1 đã làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay New Chitose ở đảo Hokkaido. Tình trạng này cũng làm gián đoạn các hoạt động đi lại khác, gây chậm trễ dịch vụ đường sắt và buộc một số tuyến cao tốc phải đóng cửa.
Chính phủ Nhật Bản đã phải triển khai binh sĩ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để hỗ trợ dọn tuyết trên mái nhà, đặc biệt là nhà của người cao tuổi. Khoảng 1.000 xe ủi tuyết đã được triển khai nhằm dọn tuyết trên khoảng 3.800 km đường bộ tại Sapporo, thành phố lớn nhất khu vực Hokkaido.
Tại tỉnh Niigata ở miền trung Nhật Bản, 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do các tai nạn liên quan đến tuyết. Đài NHK đưa tin một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã tử vong khi ngôi nhà của ông đổ sập dưới sức nặng của tuyết tích tụ trên mái.
Ở thành phố Aomori, miền bắc Nhật Bản, nơi thường được gọi là thành phố nhiều tuyết nhất thế giới, lượng tuyết tích tụ tính đến ngày 1/2 đạt 183 cm, mức cao nhất kể từ năm 1986. Tình trạng tuyết rơi dày khiến hơn 1.700 hộ gia đình tại tỉnh Aomori bị mất điện, làm gián đoạn các tuyến tàu thường và tàu cao tốc Shinkansen.
Đến nay, tỉnh Aomori ghi nhận 4 trường hợp tử vong, trong đó có một phụ nữ 91 tuổi được phát hiện bị vùi trong tuyết, bên cạnh là một chiếc xẻng dọn tuyết. Tại đây, ôtô, cây cối và nhà cửa bị bao phủ bởi những khối tuyết khổng lồ. Tình trạng tuyết rơi kỷ lục xảy ra ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 nhằm bầu ra các thành viên Hạ viện Nhật Bản, gây nên khó khăn cho việc đi lại của cử tri.
Sau cuộc họp khẩn của nội các vào ngày 3/2, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai và kêu gọi người dân theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết. Các nhà khí tượng cảnh báo rằng những đợt mưa tuyết mới nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong những ngày tới tại một số tỉnh phía bắc và phía tây Nhật Bản.
Tại Hàn Quốc, trong ngày 8/2, đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc. Dù thời tiết không khắc nghiệt như những gì đang diễn ra ở Nhật Bản, nhưng tuyết rơi dày vẫn được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra và làm đảo lộn nhịp sống tại các tỉnh miền tây vùng Jeolla và đảo Jeju.
Tại các khu vực có tuyết, tầm nhìn có thể giảm nhanh, nhiều tuyến đường có nguy cơ đóng băng do tuyết tích tụ và đông cứng, lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện giảm tốc độ.
Cảnh báo rét đậm đang được đưa ra tại khu vực miền trung Hàn Quốc. Nhiệt độ sáng sớm tại nhiều nơi dao động từ -15 đến -5°C; một số khu vực vùng núi có thể chứng kiến xuống dưới mức -15°C trong ngày 9/2. Gió mạnh xảy ra ở nhiều nơi khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời thấp hơn đáng kể so với thực tế.
