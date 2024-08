Mua sedan cao cấp phiên bản 'bình dân', khách hàng có được những gì?

Mặc dù đều được ra mắt với cùng kích thước và thiết kế, những chiếc sedan D bản thấp thường bị lược bỏ đi nhiều trang bị quan trọng để giảm giá thành.

Sedan D trên thực tế không rẻ, nhưng nếu người dùng không có nhu cầu sở hữu quá nhiều công nghệ hay động cơ mạnh mẽ, các đại diện trong nhóm luôn có thêm những phiên bản thấp, hay còn gọi là base, với mức giá "thân thiện" hơn.

Vậy bản base của những chiếc gầm thấp cỡ D sẽ có gì, và thiếu gì so với phiên bản cao cấp?

Toyota Camry 2.0G - 1,105 tỷ đồng

Toyota Camry hiện được mở bán với 4 phiên bản, trong đó, 2.0G là bản có mức giá thấp nhất, 1,105 tỷ đồng . So với phiên bản cao cấp, bản 2.0G vẫn sở hữu kích thước cũng như hệ thống khung gầm gần như tương đồng.

Thậm chí nếu so về thông số, phiên bản này còn có khối lượng nhẹ hơn (1.515 kg) so với bản 2.5Q (1.656 kg). Chiều rộng cơ sở của bản 2.0G ở phía trước cũng là 1.600 mm, lớn hơn so với bản cao cấp (1.580 mm).

Trang bị ngoại thất của cả 2 phiên bản cũng có những chênh lệch nhất định, đa phần đến từ các tính năng phụ. Cụ thể, hệ thống đèn báo rẽ và lùi trên bản 2.0G vẫn là loại Bulb, trong khi ở bản cao cấp, toàn bộ đèn đều được trang bị full LED.

Toyota Camry. Ảnh: Vũ Huỳnh.

Một số trang bị như gương chỉnh điện, tính năng tự điều chỉnh khi lùi hay nhớ vị trí cũng không xuất hiện trên phiên bản này. Ở đuôi xe Camry 2.0G được trang bị ống xả đơn, thay cho ống xả kép như bản 2.5G, cùng với bộ mâm bé hơn, chỉ 16 inch.

Ngay từ tên gọi, 2 phiên bản đã cho thấy điểm khác biệt lớn nhất, ảnh hưởng đến chênh lệch giá chính là khối động cơ bên dưới nắp ca pô. Sức mạnh của Camry 2.0G đến từ động cơ xăng 2.0L, 4 xy lanh thẳng hàng cùng dung tích 1.987 cc. Bộ máy này sản sinh công suất 170 mã lực, mô men xoắn cực đại 206 Nm.

Trong khi phiên bản 2.5Q được tiếp năng lượng từ bộ máy xăng 2.5L với dung tích xy lanh 2.487 cc, cho 207 mã lực, mô men xoắn 250 Nm. Với khối động cơ mạnh hơn, bản 2.5Q cần tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn khi di chuyển trên đường dài, dao động 5,44-9,98 L/100 km tùy quãng đường.

Mazda6 2.0 Luxury - 769 triệu đồng

Phiên bản thấp nhất của Mazda6 là 2.0 Luxury với giá 769 triệu, rẻ hơn 130 triệu so với bản 2.5 Signature.

Thực tế nhìn về cả kích thước và trang bị nội thất, cả 2 phiên bản gần như không có sự khác biệt. Bản cao cấp chỉ được thêm các chi tiết mạ chrome nhằm trang trí chứ không bổ sung thêm các công nghệ.

Mazda6. Ảnh: Vũ Huỳnh.

Khoang cabin của phiên bản thấp thiếu nhiều trang bị như màn hình hiển thị HUD, rèm che nắng cửa sổ, kính sau, đầu đọc DVD và chỉ gồm 6 loa, ít hơn so với 11 loa trên bản cao cấp. Điều này biến không gian khoang lái của Mazda6 trở nên trống trải và có phần kém thu hút so với bản cao cấp.

Động cơ trên bản Luxury là loại 2.0L, sản sinh công suất 154 mã lực, mô men xoắn cực đại 200 Nm.

Nhìn chung Mazda6 có phiên bản tiêu chuẩn ưu tiên phần lớn cho việc giảm giá bán, nên bị cắt giảm khá nhiều trang bị. Bù lại, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền tương đối thấp để sở hữu một chiếc sedan cỡ D với không gian rộng rãi và hệ thống khung gầm chắc chắn là tốt hơn các mẫu xe hạng C.

Kia K5 Luxury - 859 triệu đồng

Về kích thước cũng như ngoại thất, Kia K5 Luxury đều tương đồng với 2 phiên bản cao cấp hơn, với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.865 x 1.840 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.830 mm. Các thông số như khoảng sáng gầm, khối lượng không tải, kích thước mâm hay khung gầm đều không có sự khác biệt.

Bản Luxury cũng sở hữu gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, sấy, tích hợp đèn báo rẽ, đèn pha full LED hay cần gạt mưa tự động.

Bên trong khoang cabin K5 2.0 Luxury kém hơn bản cao cấp khi thiếu một số trang bị như màn hình hiển thị HUD, ghế hành khách chỉnh điện, cửa gió hàng ghế 2, rèm che nắng hay cửa sổ chỉnh điện.

Kia K5. Ảnh: Kia.

Kia K5 bản 2.0 Luxury được trang bị động cơ xăng 2.0L, đi cùng hộp số 6 cấp, sản sinh công suất 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 192 Nm. Trong khi ở bản 2.5 GT-Line là khối động cơ xăng 2.5L kèm hộp số 8 cấp DCT giúp sức mạnh tăng thêm 41 mã lực.

Kia K5 bản 2.0 Luxury không sở hữu một số công nghệ an toàn như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hệ thống chống trộm, cũng không đủ 4 chế độ vận hành lái.

Đặc biệt, phiên bản này lại được trang bị camera 360 độ, vốn không xuất hiện trên bản 2.5 GT-Line.

Nhìn chung Kia K5 bản tiêu chuẩn không có nhiều thua kém về trang bị so với bản cao cấp, vì vậy mức giá của mẫu xe cũng không quá hấp dẫn. Có thể coi K5 Luxury là phiên bản xe gia đình, trong khi 2.5 GT-Line là phiên bản thể thao dành cho những khách hàng cá tính và ưa tốc độ.

MG7 Luxury - 738 triệu đồng

Tân binh của phân khúc là MG7 cũng được mở bán với 3 phiên bản, trong đó bản thấp 1.5T Luxury có giá 738 triệu, thấp hơn 300 triệu so với bản cao cấp, 2.0 Premium.

Từ ngoại thất, phiên bản thấp đã thiếu hụt loạt trang bị ăn điểm của MG7 như cửa sổ trời, đèn pha thông minh, gạt mưa tự động hay cốp mở điện. Đặc biệt, cánh lướt gió kép bán tự động được thương hiệu truyền thông "mạnh tay" cũng không xuất hiện trên phiên bản này.

Cánh gió không xuất hiện trên bản 1.5T Luxury.

Nội thất của MG7 vẫn ngập tràn công nghệ và được thiết kế cầu kỳ, nhưng ở bản 1.5T Luxury, các tính năng như nhớ vị trí trên ghế lái, sưởi ghế, lọc không khí PM 2.5 hay gương chỉnh điện sẽ không xuất hiện. Ghế trên phiên bản này cũng là loại nỉ chứ không được bọc da như bản 2.0 Premium.

Bù lại, phiên bản này vẫn được trang bị động cơ 1.5L tăng áp. Nhờ động cơ tăng áp, bộ máy 1.5L của MG7 Luxury khá tương đương với các "cỗ máy" 2.0L trên Toyota Camry hay Mazda6, Kia K5. Khối động cơ này sản sinh công suất 167 mã lực, kém bản Premium 64 mã lực.

Xe được trang bị kèm hộp số 7 cấp DCT, không phải loại 9 cấp tự động như trên bản cao.

MG7.

Dù được quảng cáo như một mẫu xe dành cho cả mọi gia đình, phiên bản Luxury trên MG7 thiếu hụt khá nhiều trang bị an toàn.

Cụ thể, phiên bản này không sở hữu tính năng kiểm soát hành trình chủ động (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp hay ADAS.

Đây là một điểm đáng tiếc nhất ở tân binh này bởi hiện nay, các trang bị kể trên đều được xuất hiện trên nhiều mẫu xe giá rẻ hơn như Honda Civic hay Mitsubishi XForce, Kia Seltos.

Nhìn chung nếu chỉ yêu thích thiết kế cũng như đặt yếu tố rộng rãi, giá rẻ lên đầu, những chiếc sedan cỡ D bản thấp vẫn là một sự lựa chọn tốt, giúp tiết kiệm chi phí. Thế nhưng chắc chắn các phiên bản cao vẫn là mẫu xe đáng tiền hơn về cả trang bị lẫn sức mạnh động cơ.