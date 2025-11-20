Mưa lũ, sạt lở miền Trung - Tây Nguyên: 46 người chết và mất tích

Đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết và mất tích, hơn 52.000 ngôi nhà bị hư hỏng và ngập.

Trong đợt mưa lũ, sạt lở tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết, mất tích. Trong đó 36 người chết ở các địa phương: Huế (2), Đà Nẵng (1), Gia Lai (3), Đắk Lắk (16), Khánh Hòa (14); 10 người mất tích ở: Quảng Trị (1), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (1), Đắk Lắk (4), Lâm Đồng (1).

Về tài sản có 146 ngôi nhà bị hư hỏng, 52.056 nhà ngập: Quảng Trị (99), Huế (635), Đà Nẵng (184), Gia Lai (19.200), Đắk Lắk (22.938), Khánh Hòa (9.000).

Ngày 20/11, nhiều địa phương tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chìm trong biển nước, người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Ngoài ra, có hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu và hơn 2.100 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị hư hỏng; Gần 40.000 con gia súc, gia giầm chết, bị cuốn trôi; 88 ha nuôi tôm hùm chịu thiệt hại (Khánh Hòa).

Tính đến chiều 20/11, các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã. Hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông, nhiều vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã ngập sâu, sạt lở; 14 chuyến tàu khách phải bãi bỏ.

Đáng chú ý, tại Km226+700 Quốc lộ 20, đèo Mimosa - Lâm Đồng bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70 m, sâu khoảng 40 m, khiến người và các phương tiện không thể lưu thông.

Để khắc phục và ứng phó với mưa lũ, sạt lở, tỉnh Gia Lai kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 2.000 tấn gạo để cứu trợ cho người dân và 100 tỷ đồng để khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch; 200.000 viên CloraminB để khử trùng nguồn nước sinh hoạt; 200.000 viên khử khuẩn Aquatabs và các vật tư y tế để giúp Nhân dân phòng chống dịch bệnh; 500.000 liều vaccine và 50 tấn thuốc Thú y để phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.

Vụ sạt lở trên đèo Mimosa ở Lâm Đồng khiến đất đá, cây cối đổ ập xuống vực sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị hỗ trợ 2.000 tấn gạo; 3.000 kg Cloramine B lọc nước; 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu; 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị hỗ trợ xuồng DT3; 2 máy phát điện; 6.000 phao tròn; 3.000 áo phao; 50 bè nhẹ.

Tính đến chiều 20/11, vùng hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn chìm trong biển nước.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; lực lượng công binh hỗ trợ khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến.

Dự báo từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, Gia Lai, Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, Gia Lai, Đắk Lắk có mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200mm; khu vực Khánh Hòa mưa sẽ ngớt. Từ ngày 24/11, mưa tại khu vực miền Trung sẽ giảm. Hiện nay mực nước triều đang ở mức khá cao trong năm. Mực nước triều tại ven biển Nha Trang (trạm Cầu Đá) dao động khoảng 2,0+2,15 m. Do vậy lũ trên các sông rút chậm. Sông Krông Ana (Đắk Lắk) sẽ tiếp tục lên trong 24 giờ và ở trên mức BĐ3, sau đó duy trì ở mức cao trên BĐ3 trong khoảng 2 ngày và khoảng 3-4 ngày nữa sẽ xuống dưới mức BĐ2. Sông Ba kéo dài đến ngày hết ngày 23/11 sẽ xuống BĐ1. Sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) có khả năng tối 21/11 sẽ xuống mức BĐ1. Sông Dinh Ninh Hoà lũ kéo dài đến ngày 22/11 mới xuống được BĐ1-BĐ2. Sông Cái Nha Trang kéo dài đến hết 22/11 xuống mức BĐ1 (các xã phường Nam Nha Trang, Tây Nha Trang, Diên Phú và thị xã Ninh Hòa cũ sau ngày 22/11 khả năng hết ngập). Còn các sông suối nhỏ vẫn duy trì cao, tầm 24-36 giờ mới xuống BĐ1-BĐ2.