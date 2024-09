Mưa lũ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới

Hôm qua (11/9), tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục mưa lũ ở miền Bắc. Vào 15h chiều qua, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội lên mức 11,23 m, là mức lũ lớn nhất trong 20 năm qua tại đây, kể từ năm 2004. Hầu hết sông lớn như sông Thao tại Yên Bái, sông Lô, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Thái Bình đều đã vượt mức báo động 3.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt mưa lũ diện rộng rất hiếm gặp ở miền Bắc, nhiều tỉnh, thành chịu thiệt hại nặng nề từ đợt mưa lũ này.

Ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ cho biết thêm, tại Thái Nguyên kể từ khi có dữ liệu quan trắc đến nay, chưa bao giờ ghi nhận lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Tại Bắc Giang, lũ lụt năm nay tương đương với mức lũ lịch sử năm 2008 và 1986, từng gây ngập úng kéo dài và thiệt hại rất lớn về kinh tế xã hội.

Dự báo hôm nay, lũ trên các sông biến đổi chậm và ở mức rất cao. Trong đó sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long vẫn ở báo động 3, riêng sông Cầu và sông Thái Bình tiếp tục lên trên báo động 3. Về mưa lớn, ngày và đêm nay, mưa tập trung chủ yếu tại Đông Bắc bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80mm.

Theo ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ, do mưa lớn vẫn tiếp tục trong hôm qua và hôm nay, lũ trên các sông ở mức rất cao và biến đổi chậm nên trong 1-2 ngày tới, nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục ngập lụt, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, kéo theo đó là nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đặc biệt lưu ý, trong hôm nay, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Toàn bộ vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính của Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình tiếp tục ngập sâu trong nước, dự báo kéo dài trong ít nhất 1-2 ngày tới.

Dự báo hôm nay, thành phố Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, lũ trên sông Hồng biến đổi chậm và duy trì ở mức báo động 2. Bên cạnh đó, các sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ nước lũ tiếp tục duy trì mức trên báo động 3.

Do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao trên các sông, khu vực ven sông, ngoài đê các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và các huyện Chương Mỹ, Ứng Hoà, Phúc Thọ, Sơn Tây, Mỹ Đức, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh và Hà Đông có nguy cơ ngập úng sâu trong 1-2 ngày tới.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.