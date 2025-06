Mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc

Chiều tối và đêm nay (27/6), mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực miền Bắc và Nam Bộ, Tây Nguyên, riêng vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục là trọng tâm đợt mưa lớn đang diễn ra. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực này với lượng mưa từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa to trong chiều tối và đêm nay.

Mưa dông làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc - loại hình thiên tai tiềm ẩn yếu tố bất ngờ và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở vùng núi, trung du Bắc Bộ từ 29 tới 32 độ, thấp nhất 23-25 độ, có nơi dưới 23 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 30 tới 33 độ, thấp nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trời nắng gián đoạn. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (28/6) miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết như hôm nay, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Trung tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, trời ít mưa.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Nam Bộ từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to, riêng từ 1 tới 3/7 có mưa to đến rất to.

