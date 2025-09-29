Mưa lớn ở TP.HCM kéo dài đến ngày 30/9

Trong những ngày đầu tuần mới, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 80 mm, sau đó từ ngày 30/9 có xu hướng giảm dần.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 27/9 đến 19h ngày 28/9 ở một số nơi như sau: An Phú 48,6 mm, Thủ Đức 30,8 mm, Cát Lái 29,6 mm...



TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trong những ngày đầu tuần. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Dự báo trong hôm nay (29/9) và ngày mai (30/9), khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80 mm, có nơi trên 80 mm.

Về hình thế thời tiết, cơ quan khí tượng dự báo dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ nối với vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 10) trên khu vực Thượng Lào với cường độ giảm dần.

Đến khoảng ngày 3-4/10 rãnh thấp được thiết lập có trục qua khu vực Nam Trung bộ và hoạt động mạnh dần nối với cơn bão ở phía đông Philippines nhiều khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta (đây là cơn bão số 11 vào ngày 4-5/10).

Trên cao, từ khoảng ngày 29-30/9, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn Tây và nâng trục lên phía Bắc qua Nam bộ - Nam Trung bộ, sau tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình.

Dự báo từ ngày 30/9, mưa tại khu vực TP.HCM sẽ giảm dần về diện và lượng.

