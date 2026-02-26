Chuẩn bị chu đáo cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3

Công tác chuẩn bị phải được tiến hành từ sớm, toàn diện, chặt chẽ, chu đáo trên mọi mặt, từ nội dung, lễ tân, đối ngoại, truyền thông đến hậu cần, kỹ thuật.

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam do Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện với mục đích thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; khẳng định vị thế, uy tín quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy, lan tỏa lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đề án Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề "Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển" xác định tổ chức với quy mô lớn, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày kết hợp với nhiều hoạt động như: trưng bày sản phẩm, hội thảo - tọa đàm, diễn tập, trình diễn thực địa, gặp gỡ - kết nối doanh nghiệp...

Khu vực trưng bày các thiết bị điện tử của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan, phát huy kết quả của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ Đề án, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, sát thực tế, có kế hoạch, thời gian cụ thể, cho từng giai đoạn.

Nhấn mạnh Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam không chỉ là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, mà còn là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và tầm vóc hội nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường hợp tác quốc phòng đa phương, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng, thành công của triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hợp tác, minh bạch trong chính sách quốc phòng, đồng thời thể hiện trình độ phát triển của công nghiệp quốc phòng nước nhà.

Với những ý nghĩa đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 năm 2026 cần được tổ chức với yêu cầu cao hơn, quy mô chuyên nghiệp hơn và chiều sâu hợp tác rõ nét hơn, tương xứng vị thế ngày càng nâng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Đặc biệt, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, trang bị và các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm phải được đặt lên hàng đầu.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan cần bảo đảm sự trọng thị trong tổ chức, chuyên nghiệp trong điều hành và an toàn tuyệt đối trong mọi khâu tổ chức, bởi đây chính là thước đo trực tiếp cho năng lực tổ chức quốc gia; qua đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Thông tin tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức vào năm 2022 và năm 2024, với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và năm 2024 được tổ chức cùng chung loại hình triển lãm tổng hợp, trưng bày sản phẩm, mô hình trong nhà kết hợp sản phẩm thật tại khu vực ngoài trời, trình diễn vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật trưng bày của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng thuộc 3 lĩnh vực (Hải quân, Không quân, Lục quân) kết hợp huy động trưng bày các sản phẩm có trong trang bị của Quân đội. Kết quả cho thấy Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể qua hai kỳ tổ chức, đều vượt mục đích, yêu cầu đề ra.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024 đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế, uy tín và đường lối đối ngoại quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Truyền thông trong nước ghi nhận sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu tiềm lực, thành tựu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần minh bạch, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Đông đảo người dân bày tỏ niềm tự hào trước hình ảnh một Việt Nam hiện đại, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Đáng chú ý, sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn cùng các đoàn đại biểu cấp cao từ nhiều quốc gia đã cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện cũng như vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng đa phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì an ninh chung.