Mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ suy giảm, không xuất hiện trên diện rộng

Dự báo chiều 11/9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng suy giảm, cục bộ một số nơi có mưa lớn nhưng không xuất hiện trên diện rộng.

Người dân chật vật lưu thông trong mưa. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên khu vực Bắc Bộ đã xảy ra một đợt mưa to diện rộng, nhiều khu vực có mưa rất to.

Từ đêm 9/9 đến sáng 10/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm. Một số nơi có lượng mưa trên 200mm.

Từ sáng 10/9 đến chiều tối 10/9, lượng mưa giảm tương đối, phổ biến từ 30- 60 mm. Một số nơi, lượng mưa trên 80 mm.

Từ đêm 10/9 đến sáng 11/9, trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực các tỉnh, thành phố:Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hòa Bình và một số khu vực các tỉnh Yên Bái và Lào Cai vẫn còn mưa, lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm.

Với phương châm, an toàn của người dân là trên hết, trước hết, các địa phương đã chủ động di dời hàng ngàn hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tỉnh Yên Bái di dời hơn 12.000 hộ; Phú Thọ 215 hộ; Bắc Giang 2.600 hộ…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 18 giờ ngày 10/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 127 người chết, 54 người mất tích, 764 người bị thương.

Bão số 3 và mưa lũ cũng gây nhiều ảnh hưởng trên diện rộng về sản xuất nông nghiệp với 162.828 ha lúa, 29.543 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 15.959 ha cây ăn quả bị hư hại; 1.582 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.174 con gia súc, 732.321 con gia cầm bị chết…