Mưa lớn gây sạt lở, ôtô mắc kẹt trong đất đá

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh 135, tỉnh Lai Châu, khiến giao thông bị chia cắt, đất đá vùi lấp một phần chiếc ôtô con.

Vụ sạt lở xảy ra vào sáng nay (9/6). Tại hiện trường, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, vùi lấp một phần ôtô con nhãn hiệu Hyundai đang đi qua khu vực.

Đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, vùi lấp một phần ôtô con nhãn hiệu Hyundai. Ảnh: VOV.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra sạt lở, trên xe có 3 người, rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện tuyến đường từ phường Tân Phong đi xã Nậm Tăm và các xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ cũ bị ách tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng địa phương huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt đất đá, khắc phục sự cố nhằm sớm thông tuyến.

Ông Hà Anh Tuấn, người dân ở bản Nậm Tăm 1, xã Nậm Tăm cho biết: "Mấy ngày nay, mưa liên tục nên việc đi lại rất khó khăn. Tuyến đường Nậm Tăm ra thành phố Lai Châu cũ là tuyến 135 có nhiều điểm sạt lở, đất đá có thể đổ xuống bất ngờ, bất cứ lúc nào.

Người dân chúng tôi khi tham gia giao thông cũng phải hết sức cẩn thận, nhất là lúc trời vẫn đang mưa như thế này và phải đặc biệt chú ý cảnh báo của bên đường bộ".

Theo cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, trong hơn 6 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi trên 90 mm như Bình Lư 3, Sơn Bình 2; nhiều khu vực khác từ 60 đến hơn 80 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không đi vào các điểm đã xuất hiện nứt đất, sụt lún hoặc nước chảy xiết để đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ tiếp diễn.