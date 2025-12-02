Mưa lớn gây ngập và sạt lở trên Quốc lộ 27 nối Lâm Đồng và Khánh Hòa

Trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ trong chiều 2/12 đã khiến một đoạn Quốc lộ 27 qua xã D’ran bị ngập sâu hơn 0,5 m, nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Chiều 2/12, một trận mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ nhiều đoạn trên Quốc lộ 27 qua địa bàn các xã D’ran, Ka Đô (Lâm Đồng) khiến giao thông bị ùn tắc.

Mưa lớn cũng gây sạt lở trên đèo Sông Pha (Quốc lộ 27) khiến tuyến đèo này phải tạm ngừng lưu thông hai chiều.

Theo thông tin ban đầu, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ trong chiều 2/12 đã khiến một đoạn Quốc lộ 27 qua xã D’ran bị ngập sâu hơn 0,5 m, nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Đoạn đường quốc lộ bị ngập dài khoảng 500 m và nước chảy rất xiết, nhiều người dân và phương tiện phải tạm đứng chờ nước rút. Tương tự, tại địa bàn xã Ka Đô, tuyến quốc lộ 27 cũng bị ngập sâu tại nhiều vị trí, đặc biệt là đoạn qua nhà thờ Lạc Viên, cầu Lạc Sơn.

Do nước dâng cao nên nhiều phương tiện không thể di chuyển, gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều km. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng địa phương cũng bố trí người hướng dẫn, không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Cũng trong chiều cùng ngày, mưa lớn đã gây sạt lở trên tuyến đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục), đoạn qua xã Lâm Sơn (giáp ranh Khánh Hòa - Lâm Đồng). Vị trí sạt lở tại km219, thuộc quốc lộ 27, với một lượng lớn đất đá tràn ra lấp hoàn toàn mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị đã phối hợp với phía tỉnh Khánh Hòa lập chốt chặn ở hai đầu, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện xử lý nhanh vị trí sạt lở xuống mặt đường đèo Sông Pha. Dự kiến, trong khoảng 2 giờ đồng hồ, vị trí sạt lở sẽ được xử lý xong, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.