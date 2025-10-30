Mưa lớn gây ngập cục bộ tại đặc khu Phú Quốc

Tối 29/10, trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ với lượng mưa đo được 120 mm - cao nhất kể từ năm 2000 đến nay, đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn đặc khu Phú Quốc ngập sâu.

Ông Đinh Hiền Lựa, người dân sinh sống tại đặc khu Phú Quốc, cho biết mưa bắt đầu từ 14h, ngắt quãng rồi đổ xuống dữ dội trở lại khoảng 18h ngày 29/10 . “Một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực và khu sân bay cũ ngập sâu, may sáng nay nước đã rút hết”, anh Lựa nói.

Mưa lớn tối 29/10 khiến nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh An Giang, từ 20h tới 21h ngày 29/10, lượng mưa đo được trên địa bàn Phú Quốc đạt 120 mm, được đánh giá là trận mưa có cường độ lớn nhất kể từ năm 2000 đến nay trên đảo, và có khả năng còn kéo dài.

Đến 11h ngày 30/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đặc khu Phú Quốc đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ngập cục bộ trên địa bàn.

Theo đó, tối 29/10, trận mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ đã khiến nhiều khu vực tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) bị ngập sâu. Lực lượng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự đặc khu đã huy động hai xe bán tải cùng nhiều dụng cụ đến các điểm ngập khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân. Đến rạng sáng 30/10, nước đã rút, giao thông cơ bản trở lại bình thường.

Dù không gây thiệt hại về người, mưa lớn tối qua khiến nước dâng cao tại khu phố 7 Dương Đông, làm hư hỏng một quán ăn ven biển và hai xe máy, tổng thiệt hại khoảng 110 triệu đồng.

Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường ở đặc khu Phú Quốc bị ngập.

Tại Vịnh Đầm, tàu cá số hiệu KG-2045-TS (dài 12 m, rộng 2,9 m) do ông Đỗ Đức Lợi, ngư dân khu phố 6, Dương Đông, điều khiển bị chìm. Rất may, ông Lợi được lực lượng Biên phòng và ngư dân gần đó kịp thời cứu hộ, đưa vào bờ an toàn. Thiệt hại về tàu ước khoảng 100 triệu đồng.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai đặc khu Phú Quốc, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tổng giá trị thiệt hại do đợt mưa được ước tính khoảng 210 triệu đồng. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống bất thường.