Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh ở Huế

Mưa lớn kéo dài từ trưa 16/11 khiến nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) bị ngập cục bộ, nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cảnh báo và huy động lực lượng ứng trực, đảm bảo giao thông thông suốt.

Từ trưa đến chiều nay (16/11), mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã miền núi A Lưới 2, thành phố Huế khiến nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực bị ngập cục bộ và bồi lấp đất đá từ taluy dương.

Mưa gây ngập đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2.

Mưa lớn liên tục khiến nước từ trên núi đổ xuống mạnh, tràn qua mặt đường ở xã A Lưới 2. Một số đoạn nước chảy xiết xe máy và ôtô con 5 chỗ không thể di chuyển.

Nhiều đoạn đường từ thị trấn A Lưới cũ về xã Sơn Thủy cũ (nay là xã A Lưới 2) bị ngập, nước chảy mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chính quyền xã A Lưới 2 đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi lại.

Quốc lộ 49 tại Km 75+070 qua xã A Lưới 5 xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông; hàng chục điểm sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn A Roàng- A Tép.

Lực lượng chức năng đang túc trực, theo dõi diễn biến mưa lũ và triển khai các biện pháp khắc phục để đảm bảo giao thông.

Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn A Lưới 3 gây ách tắc giao thông.

Ông Lê Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã bố trí 60 công nhân cùng máy móc, túc trực ở địa bàn trọng điểm để xử lý sự cố.

“Theo dự báo lượng mưa có thể kéo dài, rất lớn. Hiện nay, đơn vị cũng đang tập trung chủ động túc trực, để khi có tắc đường xảy ra thì bố trí máy móc, công nhân khắc phục, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con”, ông Vinh cho biết.