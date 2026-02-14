Mua hổ về nấu cao, hai đối tượng ở Thanh Hóa bị khởi tố

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt và Nguyễn Doãn Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Hoàng Đình Đạt có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, thu thập chứng cứ.

Kiểm tra bất ngờ nhà ở Hoàng Đình Đạt (áo kẻ sọc màu đỏ), Công an phát hiện hai cá thể hổ đông lạnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Đình Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có các cá thể hổ, sau đó tổ chức nấu cao để bán ra thị trường thu lợi bất chính. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng xây dựng hầm kín dưới nền nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố và hệ thống camera giám sát nhằm theo dõi, cảnh giới, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của Hoàng Đình Đạt, lực lượng Công an phát hiện tại khu vực hầm ngầm dưới nhà đối tượng đang cất giữ hai cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc nấu cao. Tang vật có tổng trọng lượng gần 400 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Đình Đạt khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Zalo liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn để mua hai cá thể hổ đã bị bỏ nội tạng với giá gần 2 tỷ đồng , mục đích đưa về nấu cao bán kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Đạt về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hổ là động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập Nguyễn Doãn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận đã mua hai cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Hoàng Đình Đạt nhằm hưởng chênh lệch.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Doãn Sơn về cùng tội danh theo Khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.