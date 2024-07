Mưa giông mạnh, nguy cơ lốc sét ở Hà Nội 3 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (29-31/7), mưa lớn dồn dập, nguy cơ có gió giật mạnh, lốc sét và ngập úng ở những vùng trũng.

Theo chuyên gia Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 29-30/7, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội mưa lớn trong hai ngày tới, đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Sang ngày 31/7, khu vực giảm mưa, còn ở mức mưa rào và giông.

Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày đầu khoảng 32 độ, sau đó tăng lên 34 độ; nhiệt độ ban đêm 25-27 độ.

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng dự báo, ngày 30/7, lượng mưa ở Hà Nội từ 50-100 mm, có nơi cao hơn 120 mm; từ đêm 30 đến ngày 31/7, giảm còn ở mức 10-20 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên các sông Tích, sông Bùi đang ở mức cao nên khả năng tiếp tục gây rủi ro thiên tai, thiệt hại về người và tài sản, nhất là vùng ven sông các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất...

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ tối 28 đến tối 30/7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ là 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; đồng bằng Bắc Bộ 30-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo từ đêm 30-31/7, ở khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 31/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Dưới tác động của mưa lớn, cơ quan khí tượng lưu ý, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (29-31/7).