Lũ cát lại ập xuống Mũi Né

Sáng nay 27/7, mưa lớn kéo dài khiến lũ cát trên đồi cao - nơi có nhiều dự án đang triển khai trên đường 706B - tràn xuống đường Nguyễn Thông, đoạn trước trường Đại học Phan Thiết.

Lũ kéo theo lượng lớn cát đỏ tràn xuống đường, băng qua dãy hàng quán phía đối diện. Theo dòng nước, cát đỏ đọng lại trên mặt đường tạo thành lớp dày gần 1m, kéo dài hơn 20m.

Các phương tiện di chuyển từ Phan Thiết ra Mũi Né và hướng ngược lại không thể di chuyển. Một số phương tiện xe máy, ô tô cố gắng vượt qua bị cát vùi lún bánh, buộc phải “chôn chân” tại chỗ.

Ngoài ra, cát đỏ còn tràn vào một hàng quán ven đường, vùi lấp bàn ghế, đồ đạc của người dân.

Trước tình trạng trên, phường Phú Hài đã huy động lực lượng, tổ chức điều hướng lưu thông. Lãnh đạo UBND TP Phan Thiết cũng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục thiệt hại.

Đến hơn 10h sáng nay, nhiều xe múc, xe ủi được huy động đến hiện trường để giải phóng lớp cát đỏ trên mặt đường.

Trước đó vào rạng sáng 21/5 vừa qua, sau trận mưa lớn, lũ cát đỏ ập xuống tuyến đường ven biển 706 nối Hàm Tiến - Mũi Né (TP Phan Thiết) nơi có nhiều nhà dân, khu du lịch. Lũ cát không gây thiệt hại về người song khiến nhiều xe máy, ôtô, nhà dân bị vùi lấp.

