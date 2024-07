Ám ảnh đêm chạy lũ lớn nhất trong 30 năm ở TP Sơn La

Rạng sáng 24/7, gia đình ông Nguyễn Văn Thượng đang ngủ thì nghe tiếng lũ ào ạt đổ về từ nhiều phía. Linh cảm có việc chẳng lành, ông gọi mọi người dậy sơ tán kho điện lạnh ở tầng 1.

"Lúc đó khoảng 2h, mưa lớn liên tục đổ xuống TP Sơn La. Một giờ sau, tôi nghe thấy tiếng nước lũ ào ạt đổ về khu vực nhà mình ở phường Quyết Tâm. Chỉ khoảng 10 phút, cả khu nhà tôi đã bị nước ngập gần 1m", ông Thượng nhớ lại.

Sinh ra và lớn lên ở TP Sơn La nhưng ông Thượng chưa từng chứng kiến trận lũ nào tương tự.

"Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong gần 30 năm trở lại đây. Nước từ sông, suối đổ về không kịp thoát nên tràn vào kho hàng điện tử của gia đình. Những hàng giá trị lớn đã được vận chuyển lên vị trí cao tránh ngập nước. Thống kê sơ bộ, gia đình tôi thiệt hại khoảng 50 triệu đồng", lời ông Thượng.

Cũng đang bị ngập sâu như nhà ông Thượng là gia đình ông Phạm Công Đại (tổ 7, phường Quyết Tâm).

Ngôi nhà của ông Đại nằm sát suối Hoong Téng chảy từ phường Chiềng Sinh qua phường Quyết Tâm. Từ 3h đến nay, căn nhà của ông Đại vẫn bị cô lập bởi nước lũ.

"Gia đình tôi nhận được thông báo về việc phòng, chống bão lũ khẩn cấp của chính quyền từ chiều 23/7 nên đã chủ động các phương án. Tuy nhiên, lũ cuộn về ào ạt trong đêm khác xa với dự tính của tôi và hàng xóm xung quanh", ông Đại nói.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Dương Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa giông trên diện rộng, trên địa bàn phường có 4 khu vực bị ngập úng nặng. Phường đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng của thành phố ứng trực, hỗ trợ nhân dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ trợ giúp các hộ bị ngập úng, di chuyển tài sản ngay trong đêm.

Ngoài phường Đồng Tâm, rất nhiều tuyến đường, khu phố tại TP Sơn La bị nước lũ cô lập như: Đường Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, đường 3/2, ngã tư xe khách...

Vào khoảng 9h30 sáng nay, hồ chứa nước lớn nhất TP Sơn La là hồ Bản Mòng (xã Hua La) mở cửa xả lũ. Các trạm đo mưa trên lưu vực tiếp tục ghi nhận có mưa to, mực nước hồ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

