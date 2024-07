Lũ quét trong đêm khiến ít nhất 7 người chết, mất tích ở Điện Biên

Đêm 24 rạng sáng 25/7, tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã bất ngờ xảy ra lũ quét, khiến ít nhất 7 người chết, mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp.

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, cho biết lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm khiến người dân 4 bản: Tin Tốc, Bản Lĩnh, Mường Pồn 1, Mường Pồn 2 không kịp trở tay.

Thống kê nhanh, đến 7 giờ 30 25/7, đã có 2 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương.

Lũ quét khiến 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 8 nhà bị hư hỏng một phần, hơn 40ha sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp, Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận xã Mường Pồn bị tê liệt hoàn toàn.

Hiện có khoảng 100 người đang tham gia công tác cứu hộ, chia thành 2 hướng, khẩn trương vừa tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân vừa di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong nhiều giờ tới khu vực huyện Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Điều này ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm cứu nạn người mất tích của địa phương.

