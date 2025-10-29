'Mưa đỏ' đạt 81.000 bản, nhà văn Chu Lai nhận nhuận bút 1,3 tỷ đồng

Với đề tài chiến tranh cách mạng chạm tới triệu trái tim, “Mưa đỏ” đạt lượng phát hành kỷ lục. Phim chuyển thể doanh thu hơn 700 tỷ đồng còn nhuận bút cho tác giả tiểu thuyết là 1,3 tỷ đồng.

Đại tá, nhà văn Chu Lai viết "Mưa đỏ" trong các trại sáng tác văn chương. Ảnh: Quang Đức.

Thông tin trên được đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - tiết lộ tại lễ bế mạc trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2025. “Đến nay, Mưa đỏ phát hành chính thức 81.000 bản, nhuận bút trả cho nhà văn Chu Lai là 1,3 tỷ đồng ”, Giám đốc đơn vị phát hành tiểu thuyết nói.

Mưa đỏ là tác phẩm được thai nghén và hình thành trong các trại sáng tác văn học do lực lượng vũ trang khởi xướng trước đây.

Sức sống của một đề tài

Trong lễ bế mạc trại sáng tác diễn ra sáng 29/10 tại Phú Thọ, ông Phạm Văn Trường khẳng định tác phẩm đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng vẫn luôn có sức hút. Dù chiến tranh đã lùi xa 50 năm, đề tài này chưa bao giờ cũ.

Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - tại lễ bế mạc trại sáng tác. Ảnh: Hoàng Hoàng.

Minh chứng cho nhận định này là loạt tác phẩm về chiến tranh và hậu chiến ra đời sau khi đất nước hòa bình, thống nhất vẫn trở thành tác phẩm lớn như Ăn mày dĩ vãng, Thời xa vắng, Nỗi buồn chiến tranh, Mùa hè giá buốt, Đất trắng...

Chiến tranh cách mạng luôn là đề tài văn học hấp dẫn. Nhà văn Chu Lai nói đề tài chiến tranh là siêu đề tài, nhân vật người lính là siêu nhân vật. Đề tài này tác động tới tất cả đời sống xã hội của dân tộc, đến sông núi, chiều sâu tâm hồn và cả đời sống hiện đại.

Năm nay, khi đất nước có loạt sự kiện kỷ niệm các mốc lịch sử quan trọng: chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh, rất nhiều tác phẩm, chương trình văn học nghệ thuật đã ra đời, lan tỏa, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

“Nhiều bài hát, tác phẩm điện ảnh, tiểu thuyết thăng hoa, chạm tới cảm xúc mọi người trên khắp đất nước, khơi dậy tình đoàn kết dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây chính là mạch nguồn, sức mạnh dân tộc chúng ta. Nhờ vậy mà mảng đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng có tác động, lan tỏa tới cả dân tộc. Minh chứng rõ nhất là dịp đại lễ vừa rồi với tác phẩm Mưa đỏ”, đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường nói.

Cần nhiều hơn các trại sáng tác văn chương

Là một đề tài có sức sống, nhưng để có tác phẩm hay về chiến tranh cách mạng, cần nhiều yếu tố. “Đề tài chiến tranh chạm đến rất khó, nếu anh tô hồng thì nó không xuất hiện tác phẩm hay, nếu anh bôi đen nó thì nó cũng không xuất hiện tác phẩm hay. Viết đề tài này phải vừa có vốn sống (mà người trải qua chiến tranh tuổi tác đã cao), vừa có trí tuệ, vừa có trải nghiệm và sức khỏe”, đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường nói.

Nhận thấy cần tạo điều kiện cho các cây bút sáng tác đề tài chiến tranh cách mạng, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân nói nhà xuất bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà văn ở các trại sáng tác, xuất bản, phát hành tác phẩm.

Ông Trần Ngọc Khởi, Quyền giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (trái) và đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường nhận gần 8.000 trang viết ra đời từ trại sáng tác. Ảnh: Hoàng Hoàng.

Tham gia trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2025, nhà văn Đặng Thị Thúy cho biết trong 15 ngày, chị đã hoàn thành một đề cương chi tiết cho tiểu thuyết về đề tài chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc ở đồn Pò Hèn, Quảng Ninh.

“Tôi làm công tác quản lý ở một hội Văn học Nghệ thuật, trước giờ tôi viết truyện ngắn, ký và đây là lần đầu tôi viết tiểu thuyết. Hy vọng sẽ có thêm nhiều trại sáng tác để những người cầm bút như chúng tôi có cơ hội, điều khiện sáng tạo thêm tác phẩm mới”, nhà văn Đặng Thị Thúy nói.

Là một người lính gắn bó với quân ngũ, giờ đây ở tuổi cao, nhà văn Phạm Thanh Khương cầm bút sáng tác. Ông cho biết ở trại viết văn này, những người lính cầm bút như ông đều có tâm thế mang trong mình món nợ với đồng đội, quê hương, người thân, về những năm tháng chiến đấu mà đồng đội của mình đã hy sinh ở chiến trường.

“Lính cựu hiện nay là kho tài nguyên về tư liệu chiến tranh cách mạng. Nên khuyến khích họ cầm bút để ghi lại cuộc chiến đấu, hy sinh vì dân tộc. Hiện nay, đâu đó có một khuynh hướng ‘lật sử’, xét lại cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Không ai khác, chính người lính là kho tư liệu sống, có đủ tư cách, trải nghiệm, có thể cầm bút để làm rõ những hy sinh, cống hiến đó”, nhà văn Phạm Thanh Khương nói.

Do vậy, các trại sáng tác là rất cần thiết để khuyến khích người lính cầm bút. Tham gia trại sáng tác, nhà văn Phạm Thanh Khương đã hoàn thiện tiểu thuyết Khuôn mắt chiến tranh (viết cả về hậu phương và chiến trường) mà ông tâm huyết, ấp ủ bấy lâu.

Trại sáng tác văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” năm 2025 diễn ra từ 15/10 đến 29/10 tại Nhà sáng tác khu vực miền Bắc - cơ sở Đại Lải. Trại sáng tác do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, với sự tham gia của 15 nhà văn.

Sau hai tuần sáng tạo, các văn nghệ sĩ đã hoàn thiện 18 bản thảo với tổng dung lượng gần 8.000 trang viết. Trong đó, có 10 tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn, 2 truyện ký, 2 nghiên cứu, phê bình.