Chống đường hóa

Quá trình đường hóa của cơ thể khiến chúng ta già đi nhanh chóng. Cuốn sách này mang tới nhiều tài liệu mang tính khoa học về quá trình đường hóa và chống đường hóa, để cơ thể khỏe mạnh và trẻ trung hơn.

Muốn cơ thể tươi trẻ, hãy hạn chế đường

  • Thứ bảy, 21/2/2026 20:15 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Đường chính là chất xúc tác quan trọng để phản ứng Maillard xảy ra. Đây là phản ứng khiến các tế bào trong cơ thể bị oxy hóa, nguyên nhân làm chúng ta già đi nhanh chóng.

Duong anh 1

Muốn cơ thể giữ được vẻ tươi trẻ, hãy hạn chế đường trong khẩu phần ăn. Ảnh minh họa: H.W.

Sắt bị oxy hóa sẽ chuyển thành rỉ sét đỏ, đồng sẽ chuyển xanh khi bị oxy hóa, chuối đặt trong nhiệt độ phòng cũng bị oxy hóa và chuyển màu, động thực vật tiến hành hô hấp thông qua oxy hóa. Cơ thể chúng ta cũng sẽ oxy hóa và sinh ra các gốc tự do.

Các gốc tự do giữ ổn định thông qua quá trình không ngừng phá hủy các electron của nguyên tử khác, khiến tế bào bị tổn thương và chết đi, từ đó làm cơ thể sinh bệnh và già đi. Tóm lại, oxy hóa là điều không thể tránh khỏi và nó tồn tại mọi lúc mọi nơi.

Nếu như nói oxy hóa khiến cơ thể bị "rỉ sét", thì đường hóa khiến cơ thể bị "cháy khét". Cơ thể bị oxy hóa sẽ kích thích đường hóa, mà cơ thể bị đường hóa sẽ đẩy nhanh tốc độ oxy hóa, chúng tác động lẫn nhau và không thể tách rời.

Trước đây, chúng ta thường nhắc rất nhiều đến oxy hóa và coi đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể lão hóa, nhưng trên thực tế, đường hóa, một khái niệm mới còn ít người biết đến, cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến lão hóa.

Phản ứng đường hóa rất phổ biến trong cuộc sống thường ngày: Thực phẩm trải qua quá trình chế biến xuất hiện màu vàng nâu bên ngoài, tỏa ra hương thơm hấp dẫn như bánh quy vừa nướng xong, vịt quay vừa ra lò hay đùi gà chiên giòn… thực tế đều đã phát sinh phản ứng đường hóa.

Hóa học thực phẩm gọi hiện tượng này là phản ứng Maillard, tức phản ứng hóa học phức tạp dưới điều kiện nhiệt độ cao giữa nhóm amin tự do của protein, lipid… và nhóm cacbonyl của đường khử như glucose. Nói cách khác, phản ứng Maillard xảy ra không thể thiếu sự xúc tác của đường, lipid, protein và nhiệt độ thích hợp.

Cũng giống như oxy hóa, đường hóa là điều không thể tránh khỏi. Nhiệt độ cơ thể con người luôn nằm trong khoảng 36-37 độ C, dù không có sự thay đổi rõ rệt như nướng bánh mỳ, khi cơ thể chúng ta hấp thu một lượng đường lớn, lượng đường dư thừa sẽ từ từ phản ứng với protein trong cơ thể, tạo ra sản phẩm cuối của quá trình đường hóa - AGEs, thủ phạm hàng đầu khiến cơ thể lão hóa.

Lâm Phong/ Skybooks & NXB Hà Nội

