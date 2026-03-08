'Mưa đen' xuất hiện trên bầu trời Tehran

Phóng viên CNN tại hiện trường cho biết nước mưa tại thủ đô Iran có màu đen, dường như bị trộn lẫn dầu từ các cơ sở bị tấn công.

Israel mở loạt không kích mới nhằm vào Iran, chiến sự tiếp tục leo thang.

Nhiều vụ nổ lớn rung chuyển Tehran, một số cơ sở hạ tầng và năng lượng bị đánh trúng.

Iran tuyên bố tiếp tục đáp trả các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Tấn công và đánh chặn lan sang nhiều nước vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, UAE, Kuwait, Lebanon.

Mỹ liên lạc với Nga, yêu cầu không hỗ trợ Iran, nhưng Washington sử dụng quyền khẩn cấp để bán bom cho Tel Aviv.

Kho chứa dầu Iran bốc cháy dữ dội sau khi bị không kích Lửa bốc lên dữ dội, rực đỏ một góc trời Tehran đêm 7/3 theo giờ địa phương. Theo New York Times, Isreal tiến hành không kích vào nhiều cơ sở nhiên liệu của Iran, gây ra các vụ nổ làm rung chuyển Tehran và thành phố lân cận Karaj. Đây là đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran kể từ khi Mỹ và Israel động binh.

Iran tuyên bố bắt nhiều lính Mỹ, có thể duy trì chiến tranh trong 6 tháng

Quan chức Iran tuyên bố đã bắt giữ nhiều binh sĩ Mỹ trong các đợt giao tranh gần đây và cho rằng điều này có thể giúp Tehran duy trì chiến sự trong nhiều tháng.

Ông Ali Larijani. Ảnh: Reuters

Tuyên bố bắt giữ nhiều lính Mỹ làm tù binh được Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani đưa ra sáng 8/3, trong một bài viết đăng trên mạng xã hội X.

Quan chức Iran khẳng định đã nhận được báo cáo về việc nhiều lính Mỹ đã bị bắt giữ. Vì vậy, dù bị Chính quyền Mỹ một mực bác bỏ, sự thật này sớm muộn cũng sẽ được phơi bày. Tuy nhiên, trong bài viết, ông Ali Larijani không nói rõ thời gian, địa điểm cũng như bối cảnh bắt giữ các binh sỹ Mỹ.

Theo các tuyên bố từ phía Iran, việc bắt giữ hoặc gây thiệt hại cho lực lượng Mỹ được xem là yếu tố giúp Tehran gia tăng sức ép lên Washington.

Iran cũng cho rằng Mỹ đã phải chịu thương vong nhất định trong các cuộc tấn công gần đây, dù phía Mỹ chỉ xác nhận 6 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ tập kích tại Kuwait.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Trong khi Washington tuyên bố chiến dịch đang đạt ưu thế và có thể kết thúc trong vài tuần, Tehran khẳng định họ vẫn đủ năng lực duy trì cuộc đối đầu lâu dài nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

“Mưa đen” xuất hiện tại Tehran sau các đòn đánh vào kho dầu

Ngày 8/3, gần 10 triệu người dân Tehran thức dậy dưới bầu trời phủ đầy khói đen sau khi các kho chứa nhiên liệu bị không kích. Phóng viên CNN tại hiện trường cho biết nước mưa tại thủ đô Iran có màu đen, dường như bị trộn lẫn dầu từ các cơ sở bị tấn công.

Video của Reuters cho thấy lửa và khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran. Quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công là những cơ sở phân phối nhiên liệu phục vụ nhiều đối tượng, trong đó có các đơn vị quân sự của Iran.

Khói bốc lên sau nhiều tiếng nổ lớn tại thủ đô Tehran của Iran sáng 8/3. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Israel cho biết đã phát động một làn sóng không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Iran. Các mục tiêu gồm các kho chứa dầu và nhiều hệ thống quân sự quan trọng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này đã đánh trúng một số tiêm kích F-14 của Iran tại sân bay Isfahan, đồng thời tấn công các hệ thống phát hiện và phòng không của Tehran.

Tính đến ngày 8/3, Iran đã trải qua tình trạng mất kết nối Internet gần như hoàn toàn trong hơn một tuần. Điều này khiến việc liên lạc và tiếp cận thông tin trở nên rất khó khăn.

Người dân được cho là đang tìm cách tạo các mạng lưới liên lạc thay thế để duy trì kết nối với nhau trong bối cảnh hệ thống Internet bị gián đoạn nghiêm trọng.

UAV Iran tấn công gây vào nhà máy nước của Bahrain

Theo AP, Bahrain cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Iran đã gây “thiệt hại vật chất” cho một nhà máy khử mặn tại nước này.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia Arab tuyên bố Iran nhắm mục tiêu vào cơ sở khử mặn trong cuộc chiến kéo dài 9 ngày qua.

Hàng trăm nhà máy khử mặn nằm dọc bờ Vịnh Ba Tư, và các quốc gia Arab trong khu vực phụ thuộc rất lớn vào các cơ sở này để cung cấp nước uống cho người dân.

Trước những diễn biến trong khu vực, Quốc vương Qatar, ông Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani trong cuộc điện đàm với ông Trump cảnh báo rằng việc leo thang chiến sự có thể gây ra “những hệ quả nguy hiểm” cho thế giới.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cảnh báo nguy cơ “ngọn lửa chiến tranh lan rộng”, đồng thời thúc giục các bên quay lại bàn đàm phán.

Người Mỹ lo giá xăng tăng vì chiến sự

Một số người dân Mỹ bày tỏ lo ngại rằng cuộc chiến với Iran có thể đẩy giá xăng tăng cao. Tại một trạm xăng ở Atlanta, nhiều người nói họ cảm nhận rõ tác động của xung đột tới chi phí sinh hoạt.

Một số người chỉ trích quyết định tham chiến vì cho rằng tầng lớp trung lưu và người nghèo ở Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng có người nói họ sẵn sàng chấp nhận giá xăng cao hơn để ủng hộ quân đội Mỹ.

Iran rút lại tuyên bố ngừng không kích các nước láng giềng

Ngày 7/3, Tổng thống Pezeshkian nói ông “xin lỗi các quốc gia láng giềng bị ảnh hưởng bởi các hành động quân sự của Iran”.

Theo ông Pezeshkian, hội đồng lãnh đạo tạm thời của Iran đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các nước láng giềng, trừ khi các nước này tham gia các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, phát biểu của Tổng thống Iran nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trong nội bộ chính quyền nước này, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt nội bộ tại Iran.

Người Iran treo lại cờ tại bệnh viện ở Tehran trúng tên lửa của Israel trong tuần trước. Ảnh: NYT

Chánh án Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, thành viên có quan điểm cứng rắn trong hội đồng 3 người đang tạm thời nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Iran, cho rằng lãnh thổ của một số nước trong khu vực đang được Mỹ sử dụng để tấn công Iran. Vì vậy, các đòn trả đũa của Iran phải tiếp tục.

Sau đó, Văn phòng Tổng thống Pezeshkian đã phải nhanh chóng điều chỉnh lại thông điệp rằng quân đội Iran vẫn sẽ đáp trả mạnh mẽ, nếu các căn cứ Mỹ trong khu vực được sử dụng để tung các đòn tấn công vào Iran.

UAV, tên lửa không kích dồn dập tại Trung Đông

Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn hơn 30 UAV trong rạng sáng 7/3, nhiều chiếc bay quanh thủ đô Riyadh. Bộ Quốc phòng nước này cho biết một UAV hướng về Khu Ngoại giao, nơi đặt nhiều đại sứ quán nước ngoài, song bị bắn hạ và không gây thiệt hại.

Một UAV khác nhắm vào mỏ dầu Shaybah, khu vực đã nhiều lần bị tấn công trong ngày qua. Riyadh chưa xác định nguồn gốc các đợt tấn công.

Khung cảnh tan hoang tại Lebanon sau khi bị tên lửa không kích. Ảnh: NYT

Ở Lebanon, quân đội Israel đã tiến hành không kích trong đêm tại khu Raouché ở Beirut, lần đầu khu phố ven biển này bị tấn công kể từ cuộc chiến giữa Hezbollah và Israel năm 2024.

Bộ Y tế Lebanon nói rằng vụ tấn công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Quân đội Israel tuyên bố mục tiêu của cuộc không kích là các “chỉ huy chủ chốt” của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hoạt động tại Beirut.

Kuwait: Tòa nhà chính phủ trúng UAV, sân bay cháy lớn

Tại Kuwait, một tòa nhà chính phủ cũng bị UAV tấn công, theo hãng thông tấn Kuwait News Agency. Trụ sở Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cao khoảng 22 tầng tại khu Al Soor ở trung tâm thành phố Kuwait bị hư hại vật chất nhưng không có thương vong do lực lượng bảo vệ đã được sơ tán.

Hai kho nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait cũng bị UAV nhắm tới, trong đó một kho bốc cháy lớn, buộc lực lượng cứu hỏa phải triển khai dập lửa.

Quân đội nước này cho hay hệ thống phòng không đang đối phó làn sóng UAV xâm nhập không phận, một số cơ sở dân sự bị hư hại do mảnh vỡ rơi xuống.

Mỹ tổ chức lễ đón thi hài 6 binh sĩ thiệt mạng

Thi hài của 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng Kuwait được đưa về Mỹ ngày 7/3. Ảnh: NYT

Sau các cuộc tấn công của Iran tại vùng Vịnh khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ tiếp nhận thi hài các quân nhân tại Căn cứ Không quân Dover (bang Delaware).

Ông cho biết cùng Đệ nhất phu nhân và các thành viên nội các tới dự để “bày tỏ sự tôn kính cao nhất” đối với những binh sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Danh sách 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Trung Đông. Hàng trên, từ trái sang: Trung sĩ Declan Coady (20 tuổi), trung sĩ Nicole Amor (39 tuổi), chuẩn úy cấp 3 Robert Marzan (54 tuổi). Hàng dưới, từ trái sang: Đại úy Cody Khork (35 tuổi), trung sĩ Noah Tietjens (42 tuổi) và thiếu tá Jeffrey R. O'Brien (45 tuổi). Ảnh: Lầu Năm Góc.

Lục quân Mỹ đã công bố danh tính 6 quân nhân tử trận, đến từ nhiều bang khác nhau. Theo báo cáo ban đầu, họ đang làm việc tại một văn phòng tạm ở cảng Shuaiba (Kuwait) khi cuộc tấn công xảy ra và dường như không nhận được cảnh báo trước. Vụ việc hiện đang được quân đội Mỹ điều tra để xác định chính xác diễn biến và nguyên nhân.

Israel không kích Tehran, chiến sự lan rộng

Israel được cho là đã bắt đầu tấn công các kho dự trữ dầu tại Iran, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự.

Một nguồn tin Israel nói với CNN rằng các cuộc không kích tối 7/3 (giờ địa phương) đã nhắm vào những cơ sở nhiên liệu tại Tehran, nơi phân phối nhiên liệu cho nhiều lực lượng, trong đó có các đơn vị quân sự Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đây là “một đòn tấn công quan trọng”, nhằm tiếp tục làm suy yếu hạ tầng quân sự của Iran. Video hiện trường cho thấy lửa và khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran sau các cuộc không kích.

Cũng trong ngày 7/3, Israel tiếp tục mở các đợt không kích mới nhằm vào Tehran, gây ra nhiều vụ nổ lớn rung chuyển thủ đô Iran.

Quân đội Israel cho biết họ đã phát động “làn sóng tấn công quy mô lớn” vào hạ tầng chính phủ Iran, trong khi cư dân sống gần sân bay Mehrabad nói nhiều khu vực quanh sân bay đã bị phá hủy nặng.

Khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran ngày 7/3. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết chiến dịch đang bước sang giai đoạn mới, trong đó Israel sẽ tiếp tục phá vỡ năng lực quân sự của Iran.

“Chúng tôi còn nhiều bất ngờ phía trước”, ông nói.

Iran đáp trả vào các nước Vùng Vịnh

Rạng sáng 8/3 (giờ địa phương), các đòn trả đũa của Iran lan rộng ra toàn khu vực. Những vụ nổ được ghi nhận tại Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm cả khu Marina đông đúc của Dubai. Tehran tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục nhắm vào các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.

Chiến sự cũng lan sang Lebanon khi Israel tiếp tục oanh kích các khu vực do Hezbollah kiểm soát ở phía nam Beirut, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Iran đồng thời phóng thêm UAV và tên lửa về phía Israel, buộc còi báo động vang lên tại Tel Aviv.

Một góc Lebanon sau khi hứng các cuộc không kích. Ảnh: Reuters

Quân đội Kuwait cho biết một “làn sóng UAV thù địch” đã nhắm vào các kho nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait vào sáng 8/3. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cũng thông báo nước này hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV và đã đánh chặn ít nhất 21 thiết bị bay trong rạng sáng.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết một cơ sở ở cảng Mina Salman bốc cháy do “hành động tấn công từ Iran”, đồng thời lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Tổng thống Iran bị chỉ trích sau lời xin lỗi

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7/3 đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng sau các đợt tấn công tên lửa và UAV nhằm vào khu vực Vùng Vịnh.

Ông cho biết Tehran không có ý định nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, đồng thời khẳng định Iran sẽ dừng các cuộc tấn công vào họ, trừ khi các cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước này.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của ông Pezeshkian đã vấp phải chỉ trích mạnh từ các nhân vật cứng rắn trong bộ máy quyền lực Iran, đặc biệt là trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Nhiều ý kiến cho rằng phát biểu này thể hiện sự mềm yếu và không phù hợp với lập trường cứng rắn mà Tehran đang theo đuổi trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: NBC News

Tranh cãi quanh lời xin lỗi cũng phơi bày những rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo Iran sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong khi tổng thống và một số quan chức muốn giảm căng thẳng với các nước láng giềng và mở đường cho ngoại giao, các lực lượng cứng rắn vẫn khẳng định Iran sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Mỹ liên lạc Nga, yêu cầu không hỗ trợ Iran

Mỹ đã liên lạc với Nga trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, đề nghị Moscow không hỗ trợ Tehran trong cuộc đối đầu hiện nay.

Washington lo ngại sự hậu thuẫn từ Nga có thể khiến tình hình Trung Đông mở rộng thành một cuộc khủng hoảng lớn hơn, đồng thời làm phức tạp các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Theo các nguồn tin ngoại giao, hai bên vẫn duy trì kênh liên lạc để trao đổi về diễn biến khu vực và tránh những tính toán sai lầm có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông - Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Phía Mỹ nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hỗ trợ quân sự hay tình báo nào từ Nga dành cho Iran đều có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột.

Về phía Nga, Moscow khẳng định vẫn duy trì quan hệ đối tác với Iran nhưng chưa có dấu hiệu can dự quân sự trực tiếp. Một số nguồn tin phương Tây cho rằng Nga có thể chia sẻ thông tin hoặc hỗ trợ ở mức hạn chế, song chưa có bằng chứng cho thấy Moscow tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự của Tehran.

TT Trump: Khả năng đưa bộ binh Mỹ vào Iran “có thể xảy ra”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington “có thể” triển khai bộ binh tới Iran, nhưng chỉ trong trường hợp có “một lý do rất chính đáng”.

“Tôi thậm chí không muốn nói về điều đó lúc này. Đây không phải câu hỏi phù hợp và bạn biết tôi sẽ không trả lời. Liệu có khả năng không? Có thể, nhưng phải có lý do rất chính đáng”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 8/3.

Ông cho rằng nếu Mỹ thực sự triển khai lực lượng trên bộ, đối phương sẽ bị đánh thiệt hại nặng đến mức không còn khả năng chiến đấu trên mặt đất.

Tổng thống Trump trên chuyên cơ Air Force One ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc đưa quân tới để kiểm soát lượng uranium làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, ông Trump nói đây là khả năng “có thể xảy ra”, nhưng không phải vào thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi sẽ xem xét điều đó sau. Hiện chưa bàn tới. Những đòn tấn công vừa qua đã phá hủy hoàn toàn nhiều mục tiêu. Họ thậm chí chưa thể tiếp cận lại các cơ sở đó. Có thể sau này chúng tôi sẽ làm, nhưng lúc này thì chưa”, ông nói.

Một phần lý do mà chính quyền Trump đưa ra để biện minh cho cuộc chiến là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn CNN, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel Eyal Hulata nói rằng Israel đang đạt được “nhiều tiến triển” trong cuộc chiến với Iran, dù còi báo động không kích vẫn vang lên tại nước này buộc ông phải di chuyển vào hầm trú ẩn giữa lúc phỏng vấn.

Mỹ sử dụng quyền khẩn cấp để bán bom cho Israel

Mỹ đã sử dụng quyền khẩn cấp để phê duyệt thương vụ bán bom cho Israel, bỏ qua quy trình xem xét thông thường của Quốc hội. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo gói bán vũ khí trị giá khoảng 151,8 triệu USD , bao gồm 12.000 quả bom BLU-110 nặng khoảng 450 kg cùng các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

Theo giới chức Mỹ, quyết định được đưa ra vì tình hình an ninh khẩn cấp tại Trung Đông, khi chiến sự liên quan Iran đang leo thang. Washington cho rằng việc cung cấp nhanh số đạn dược này sẽ giúp Israel tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa hiện tại và nâng cao năng lực phòng thủ trong nước.

Động thái trên cũng cho phép chính quyền Mỹ rút ngắn các thủ tục pháp lý vốn thường cần sự xem xét của Quốc hội. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và quan chức đã chỉ trích việc bỏ qua quy trình này, cho rằng quyết định khẩn cấp phản ánh áp lực ngày càng lớn từ chiến sự và nhu cầu bổ sung nhanh kho vũ khí của Israel.

Mỹ từ chối tàu sân bay Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/3 tuyên bố Washington không cần sự hỗ trợ quân sự từ Anh trong cuộc chiến với Iran, dù London đang cân nhắc điều tàu sân bay tới Trung Đông.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết rằng Mỹ “không cần” sự tham gia muộn màng như vậy và tuyên bố Washington đã “gần như giành chiến thắng”. Ông khẳng định Mỹ đang đạt được kết quả quân sự thuận lợi và không cần thêm hỗ trợ từ đồng minh.

Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Hải quân Anh. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa ông Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer gần đây trở nên căng thẳng, sau khi London từ chối cho Mỹ sử dụng một số căn cứ để tấn công Iran và không tham gia các cuộc tấn công ban đầu với lý do cần đánh giá cơ sở pháp lý và kế hoạch quân sự trước khi tham gia sâu hơn vào xung đột.

Sự việc trên phản ánh mâu thuẫn ngày càng rõ giữa Washington và các đối tác phương Tây về cách tiếp cận cuộc chiến Iran, đồng thời cho thấy Mỹ đang muốn giữ vai trò dẫn dắt tuyệt đối trong chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Tối hậu thư của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran sẽ được tăng cường trong cuối tuần và nhấn mạnh Tehran phải “đầu hàng vô điều kiện”.

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran đáp trả rằng ông Trump “phải trả giá” cho cuộc chiến.

Ngày 7/3, ông Trump cũng tới căn cứ không quân Dover ở bang Delaware để tham dự lễ tiếp nhận thi thể 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là “một ngày rất buồn” đối với nước Mỹ.

Ông Trump đồng thời quy trách nhiệm cho Tehran về vụ tấn công một trường tiểu học ở Iran khiến ít nhất 168 học sinh và 14 giáo viên thiệt mạng. Ông Trump cho rằng Tehran phải chịu trách nhiệm và vũ khí của Iran “rất thiếu chính xác”.

Tuyên bố này khác với phân tích của CNN, NYT và một số chuyên gia cho rằng nhiều khả năng vụ tấn công này do quân đội Mỹ gây ra.