MU vào top 4 sau khi đè bẹp Man City

Đêm 17/1, MU đánh bại Man City 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 giải Ngoại hạng Anh.

Trong ngày tái xuất Old Trafford, HLV tạm quyền Michael Carrick giúp MU lột xác trước đối thủ đang thăng hoa với chuỗi 13 trận bất bại.

Với sự trở lại của nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng công, "Quỷ đỏ" phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc lẹm, tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn và thu về 2 bàn thắng. Ngoài ra, chủ nhà còn có 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng, 2 lần dứt điểm trúng cột, xà. Ở chiều ngược lại, Man City bế tắc toàn tập, không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý.

Chiến thắng ngoạn mục giúp đội chủ sân Old Trafford tạm chen chân vào top 4. Trong khi đó, Man City đứng trước nguy cơ bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch. Ở vòng tiếp theo, MU sẽ gặp một ứng viên vô địch khác, đó là Arsenal. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 25/1.

Michael Carrick hoàn thành tốt nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho MU.

Ngay phút thứ 4, MU đã có cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Man City. Từ quả phạt góc, Harry Maguire chạy chỗ ở phía cột xa, trước khi tung cú đánh đầu đưa bóng đi dội xà.

MU lỡ cơ hội mở tỷ số sớm.

Phút 18, MU có đợt phản công. Amad di chuyển ở vị trí trống trải nhưng Dalot lại có đường chuyền quá mạnh dù không chịu áp lực. Trên khán đài, những tiếng la ó vang lên, bày tỏ sự không hài lòng với pha xử lý của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Đến phút 21, MU lại có cơ hội tốt để mở tỷ số. Bruno chuyền điểm rơi đến vị trí của Patrick Dorgu nhưng cú sút của tuyển thủ Đan Mạch không thể thắng Gianluigi Donnarumma.

Phút 34, mành lưới Man City rung lên sau pha đi bóng và dứt điểm của Amad. Tuy nhiên, trọng tài chính không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Đồ họa từ phòng VAR cũng cho ra kết quả tương tự.

MU có màn trình diễn tốt trên sân nhà.

6 phút sau, đến lượt Bruno thoát xuống sau đường chuyền của Lisandro Martinez. Anh rê bóng qua Donnarumma rồi bình tĩnh đưa bóng vào lưới trống. Dù vậy, niềm vui của tiền vệ số 8 nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.

Hiệp một khép lại với bất ngờ tại Old Trafford, khi MU có màn trình diễn đầy năng lượng, dù cầm bóng chỉ 29%. "Quỷ đỏ" phòng ngự chặt và gây nhiều khó khăn cho ứng viên vô địch Man City bằng những đợt phản công. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí còn không tạo ra cơ hội nào đáng kể sau 45 phút.

Sang hiệp hai, MU vẫn thi đấu đầy chủ động. Phút 57, cơ hội lại đến với chủ nhà sau pha ngoặt bóng rồi dứt điểm căng của Amad. Donnarumma không thể bắt dính nhưng ở pha đá bồi, Casemiro không thể tận dụng để mở tỷ số.

Phút 63, Mbeumo bay người dứt điểm cận thành đưa bóng đi đập đất. Tưởng chừng bàn thắng đã đến nhưng Donnarumma vẫn kịp phản xạ, cứu đội khách khỏi bàn thua trông thấy.

Nỗ lực tấn công của đội chủ sân Old Trafford được đền đáp ở phút 65. Mbeumo mở màn cho đợt phản công, cũng chính tuyển thủ Cameroon thoát xuống, đón đường chọc khe của Bruno rồi dứt điểm chéo góc chuẩn xác, hạ gục Donnarumma.

MU thi đấu sòng phẳng với Man City.

Mbeumo có bàn thắng thứ 7 tại Premier League mùa này, thành tích không cầu thủ MU nào làm được. Với Bruno, tiền vệ sinh năm 1994 có đường kiến tạo thứ 9 tại giải quốc nội, đi kèm với đó là 5 pha lập công.

Phút 71, Matheus Cunha được tung vào sân. Chỉ 4 phút sau, ngôi sao người Brazil đã ghi dấu với pha căng ngang để Dorgu dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho chủ nhà. Ở ngoài biên, HLV Carrick ăn mừng cuồng nhiệt. Trên khán đài, Sir Alex Ferguson cũng đứng dậy, dành những tràng pháo tay cho màn trình diễn của đội bóng cũ.

Phút 90, tỷ số suýt nâng lên 3-0 cho chủ nhà, khi cú dứt điểm của Amad Diallo đưa bóng đi trúng cột. CĐV tại Old Trafford không phải tiếc nuối lâu. Chỉ 2 phút sau, Mason Mount dứt điểm tung lưới Man City sau đường căng ngang chuẩn xác từ cánh phải của Cunha. Vài phút sau khoảnh khắc bùng nổ, VAR mới vào cuộc và thông báo lỗi việt vị của cầu thủ chủ nhà.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.