MU và Tottenham trên bờ vực thẳm

Với những gì đang diễn ra, thất bại ở chung kết Europa League sẽ là cú sốc lớn cho MU và Tottenham. Mùa giải sẽ khép lại mà không có danh hiệu, đồng thời kế hoạch tương lai có thể bị xáo trộn nghiêm trọng. Khi ấy, chiến thắng là lựa chọn duy nhất để hai đội có thêm niềm tin tiếp tục cuộc hành trình còn nhiều chông gai.

Hôm 8/5, Ruben Amorim nghe tiếng còi mãn cuộc, khoác vội chiếc áo khoác và đi thẳng vào đường hầm sân Old Trafford. Cảm giác nhẹ nhõm lập tức được thay thế bởi sự căng thẳng khi phía trước là một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp huấn luyện.

Cách đó hơn 3.000 km, HLV Ange Postecoglou với tính cách nóng nảy nổi tiếng, không kiềm chế được cơn giận khi nhận được câu hỏi về MU và tầm quan trọng của danh hiệu Europa League. Tất nhiên, ông căng thẳng không kém.

Vào ngày 21/5 tại Bilbao, trận chung kết Europa League không chỉ là trận đấu lớn nhất trong mùa giải của MU và Tottenham mà còn có thể thay đổi hoặc hủy hoại tương lai cả 2 đội trong vài năm tới. Tầm quan trọng của trận đấu là rất lớn.

Với Manchester United, không chỉ là vấn đề tiền bạc hay cơ hội giành thêm một chiếc cúp. Chiến thắng Europa League là cơ hội để Amorim tạo dựng niềm tin rằng đội bóng có thể trở lại với vị thế vốn có.

"Tiền không phải là điều quan trọng nhất", Amorim nói. "Khi giành chức vô địch, cảm giác chúng tôi có thể làm được những điều tuyệt vời. Thứ cảm giác mang lại điều gì đó cho người hâm mộ, đặc biệt trong mùa giải này. Chiến thắng có thể thay đổi mọi thứ".

Còn với Tottenham, họ đến Bilbao với nhiều câu hỏi xoay quanh HLV Postecoglou, những ngôi sao vắng mặt vì chấn thương, và hành trình dài chờ đợi danh hiệu lớn. Đây là trận chung kết châu Âu thứ 6 của Tottenham nhưng lần đầu tiên kể từ khi thua Liverpool ở chung kết Champions League 2019.

Tottenham từng giành danh hiệu này khi còn mang tên UEFA Cup, nhưng đã 41 năm trước. Chức vô địch mùa giải năm nay có thể thay đổi văn hóa và cơ hội để giải thoát họ khỏi điệp khúc thất bại, thường xuyên tuột mất chiến thắng vào phút chót.

MU và Tottenham còn 3 trận tại giải quốc nội trước khi đến Bilbao, nhưng tâm trí không còn ở Premier League. Mùa giải của MU và Tottenham sẽ được quyết định bởi một đêm ở Bilbao. Điều khác biệt là Amorim không bị sa thải nếu thua trận. Trong khi đó, tương lai của Postecoglou trở nên khó đoán.

Với những áp lực khổng lồ, cả MU và Tottenham đều đang ở trong tình trạng báo động đỏ. Cả hai hiểu chỉ có chiến thắng mới giúp vực dậy tình hình. Một thất bại ở chung kết sẽ khiến MU lẫn Tottenham chìm sâu vào vòng xoáy khủng hoảng.

Vinh quang chiến thắng hay vực thẳm đen tối đang chờ gọi tên 2 đại diện đến từ Premier League.

