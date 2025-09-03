MU từng muốn gây sốc với Welbeck

MU từng muốn đưa tiền đạo Danny Welbeck trở lại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng hè này, nhưng cuối cùng thương vụ không xảy ra.

MU suýt chiêu mộ Welbeck. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, Welbeck được nhắm đến như một giải pháp dự phòng cho hàng công của "Quỷ đỏ". MU nghiêm túc xem xét việc đón lại Welbeck trước khi xúc tiến chiêu mộ Benjamin Sesko từ Leipzig.

Welbeck là đồng vua phá lưới của Brighton mùa trước với 10 bàn thắng. Anh là sản phẩm của lò đào tạo MU, chơi 142 trận cho đội một và ghi 29 bàn trong giai đoạn 2007-2015.

Giám đốc Thể thao Jason Wilcox và CEO Omar Berrada của MU cân nhắc việc đề nghị Welbeck một bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027, nếu có thể đạt thỏa thuận về mức phí với Brighton. Nhưng thương vụ này vấp phải sự phản đối của Sir Jim Ratcliffe. Chủ tịch của INEOS do dự khi đề nghị một hợp đồng hai năm cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 35.

Bên cạnh Welbeck, Dominic Calvert-Lewin cũng là một sự lựa chọn khác được MU xem xét. Tuy nhiên, MU không đưa ra lời đề nghị nào.

Hồi đầu hè, MU xem Liam Delap là ưu tiên chuyển nhượng cho vị trí tiền đạo, bởi mức phí phải chăng và tiềm năng lớn. Nhưng sau thất bại ở chung kết Europa League 2024/25 trước Tottenham, MU bị Delap từ chối. Chân sút này sau đó chọn đến Chelsea để dự Champions League.

Sau khi để mất Delap, MU dồn toàn lực để chiêu mộ Sesko với mức phí 74 triệu bảng từ Leipzig.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.