MU thua ngược Man City 1-3

Phút 56, Phil Foden đi bóng từ cánh phải rồi tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái. Bóng găm vào góc xa khung thành trước sự bất lực của Andre Onana. Man City có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở lần dứt điểm thứ 21 từ đầu trận.

Trong những phút tiếp theo, MU chịu sức ép lớn từ những đợt tấn công dồn dập của chủ nhà. Khi thấy Jonny Evans có dấu hiệu xuống sức, HLV Ten Hag có quyết định táo bạo khi tung Willy Kambwala vào sân. Cầu thủ sinh năm 2004 đá cánh phải, trong khi Dalot được chuyển sang hành lang trái. Cặp trung vệ của MU sẽ là Lindelof và Varane.

Quyết định đẩy Kambwala sang cánh phải của Ten Hag khiến hàng thủ MU xáo trộn. Phút 80, Foden đập nhả ăn ý với Alvarez, trước khi sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Man City.

MU bị dẫn bàn nhưng không thể lên bóng. Thậm chí, đội khách còn nhận bàn thua thứ 3 sau sai lầm của Sofyan Amrabat. Erling Haaland thoải mái căn chỉnh rồi dứt điểm, mang về bàn thắng thứ 3 cho Man City.

"Quỷ đỏ" thua Man City cả 2 trận ở mùa này và bị Aston Villa bỏ xa 11 điểm trong cuộc đua top 4. Trong khi đó, thầy trò Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 1 điểm. Ở vòng tiếp theo, nhà ĐKVĐ Premier League sẽ đối đầu Liverpool tại Anfield.

"Chỉ có 2 lựa chọn, nuốt chửng đối thủ hoặc bị nuốt chửng. Tất nhiên, tôi chọn phương án đầu tiên. Mọi cầu thủ đều phải cho thấy khát khao và tinh thần cao nhất", HLV Ten Hag phát biểu trước giờ bóng lăn.

Trái với tuyên bố của HLV Ten Hag, MU bị dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau cú sút xa bất thành của Phil Foden, CĐV đội khách thót tim khi thấy John Stones ngã trong vùng cấm sau tác động của Casemiro. Tuy nhiên, trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Pha làm chậm cho thấy Casemiro đã có pha phòng ngự hợp lệ.

Khi Man City đang làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng trên 80%, bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 8. Xuất phát từ pha phát bóng của Andre Onana, Bruno Fernandes giữ bóng rồi trả ngược cho Rashford băng lên, tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm, không cho Ederson cơ hội cản phá.

Đến phút 14, Man City có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Sau pha mở bóng của Bernardo Silva, Foden xoay người dứt điểm từ góc hẹp nhưng bị Onana dùng chân cản phá. 4 phút sau, Man City tiếp tục khiến khung thành MU chao đảo sau một pha phản công. Onana kịp băng ra để cản cú dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, MU dốc toàn lực để phòng ngự. Man City dồn bóng khá nhiều cho Jeremy Doku nhưng cầu thủ người Bỉ chưa thể tạo khác biệt khi đối đầu Diogo Dalot. Phút 25, VAR vào cuộc kiểm tra tình huống Dalot để bóng chạm tay trong vùng cấm. Dù vậy, MU không phải chịu phạt đền, khi hậu vệ sinh năm 1999 đã khép tay sát người.

Onana là người chơi hay nhất trong hiệp một. Cựu thủ môn Inter mở màn cho tình huống dẫn đến bàn thắng, đồng thời có hàng loạt pha cứu thua và ra vào đầy chuẩn xác. Sau 2 lần khuất phục Foden, Onana tiếp tục đổ người cứu thua cho MU sau cú sút hiểm hóc của De Bruyne ở phút 34.

Phút 45, hàng thủ MU bị khuất phục sau một pha đưa bóng vào từ cánh phải. Haaland dứt điểm từ cự ly chưa đầy 3 m nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà trước sự ngỡ ngàng của CĐV và cả HLV Pep Guardiola.

Đây cũng là khoảnh khắc đáng chú ý cuối cùng của hiệp một. Man City dứt điểm 18 lần, gấp 9 lần so với MU nhưng vẫn để đối thủ dẫn một bàn khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp. Theo Sky Sports, đây chính là lượng cú sút nhiều nhất nhưng không thu về bàn thắng tại Premier League của Man City dưới thời Pep Guardiola, tính riêng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, MU đã làm mọi cách để phòng ngự nhưng vẫn không thể ngăn phong độ thăng hoa của Foden. Ngôi sao người Anh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, qua đó nối dài mạch phong độ ấn tượng khi góp công vào 8 bàn thắng (7 bàn, 1 kiến tạo) chỉ trong 7 lần ra sân gần nhất cho đội chủ sân Etihad.

